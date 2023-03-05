快訊

張博雅丈夫醫師紀展南病逝、享壽87歲 單車身影成回憶

他用小紙袋玩「壓縮魔術」將博美10秒輕鬆收束！網笑：原來狗狗也是液體做的

影／店家財物要看好...男搭火車公車四處行竊 南台犯15案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

嘉義市46歲林姓男子涉嫌於3月1日在台南市歸仁區犯下冰店竊案，警方擴大追查出，林犯案均搭乘火車及公車等大眾交通運輸工具，藉以逃避警方追緝，昨天在嘉義市拘提他到案，從2月以來已在南台灣犯下15起竊案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

歸仁區本月1日發生一起竊嫌趁店家營業前，忙於備料疏於看守之際，進入店家行竊包包得逞案，店家損失數百元，歸仁警分局於受理後，立即組成專案小組調閱周遭監視器進行比對分析，發現林姓竊嫌涉有重嫌，惟該名竊嫌居無定所，且犯案均搭乘火車及公車等大眾交通運輸工具，藉以逃避警方追緝，徒增警方查緝難度。

員警發現林嫌除涉及本市歸仁、麻豆、新化、善化等行政區多起竊案外，犯案軌跡更擴及高雄、屏東、嘉義等縣市，歸仁警分局專案小組除與相關單位資訊整合，並持續調閱多組監視器，抽絲剝繭層層分析。

警方鎖定犯嫌躲藏嘉義市後，立即向台地檢署聲請拘票，並於昨天下午3點多將林嫌緝捕到案，全案至少清查出15件竊案，竊取金額更達60萬元，全案經詢問後依涉嫌竊盜案移請台南地檢署偵辦。

林姓男子涉嫌在南台灣犯下15起竊案，昨天遭警方拘提到案。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌在南台灣犯下15起竊案，昨天遭警方拘提到案。記者黃宣翰／翻攝

嘉義 監視器 台南

延伸閱讀

礁溪毒蟲行竊贓物近百萬元 順手牽「羊」回家飼養

屏東竊嫌燒破紗門闖民宅 翻箱倒櫃什麼都沒偷

監視器拍到賊偷雞15隻？只拍到騎在附近 二審逆轉無罪

專偷路旁未上鎖轎車財物 男子在網咖爽打遊戲逮正著

相關新聞

台中后里透天厝大火傳爆聲 祖孫3死

台中后里一棟透天厝昨天凌晨發生火警，釀成屋主黃家祖孫三代三死悲劇，黃家二兒子在外地工作，住在二樓的小兒子聽到爆炸逃出屋外...

凱迪拉克衝進超商 婦卡車底不治

新北市板橋區昨天發生一起離奇死亡車禍，林姓男子駕駛凱迪拉克名車在丁字路口，疑恍神未轉彎，竟直直衝進路口超商店內，站在超商...

影／新北疏洪道機車群飆囂張超警車 20歲騎士自摔被警車輾過

新北市今天凌晨有一群機車在二重疏洪道飆車通過警方防制點，巡邏車立刻鳴笛追去，其中1輛機車繼續逆向、蛇行逃逸約800公尺，...

汽車追撞待轉區整排機車2人傷 駕駛疑恍神闖禍

新北市林姓男子今天開休旅車行經土城區，疑似恍神未注意車前狀況，有如打保齡球般，從後方追撞左號轉待轉區整排停等機車共8輛，...

隨轎班到台南進香 男子菸癮發作躲車內吸K菸被逮

台南市警二分局員警今天中午執行西羅殿廟會守望勤務，經康樂與忠明街附近，聞到一陣疑似K他命刺鼻臭味，經查29歲劉姓男子是陣...

又是財茂彎！ 騎士疑過彎失控摔車 卡路邊護欄

又是財茂彎，一名機車騎士今天下午行經新北市北宜公路財茂彎，由坪林往新店方向行駛時，疑過彎失控摔車，整個人卡在路邊護欄，經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦