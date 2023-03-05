影／店家財物要看好...男搭火車公車四處行竊 南台犯15案

嘉義市46歲林姓男子涉嫌於3月1日在台南市歸仁區犯下冰店竊案，警方擴大追查出，林犯案均搭乘火車及公車等大眾交通運輸工具，藉以逃避警方追緝，昨天在嘉義市拘提他到案，從2月以來已在南台灣犯下15起竊案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

歸仁區本月1日發生一起竊嫌趁店家營業前，忙於備料疏於看守之際，進入店家行竊包包得逞案，店家損失數百元，歸仁警分局於受理後，立即組成專案小組調閱周遭監視器進行比對分析，發現林姓竊嫌涉有重嫌，惟該名竊嫌居無定所，且犯案均搭乘火車及公車等大眾交通運輸工具，藉以逃避警方追緝，徒增警方查緝難度。

員警發現林嫌除涉及本市歸仁、麻豆、新化、善化等行政區多起竊案外，犯案軌跡更擴及高雄、屏東、嘉義等縣市，歸仁警分局專案小組除與相關單位資訊整合，並持續調閱多組監視器，抽絲剝繭層層分析。