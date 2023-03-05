影／新北疏洪道機車群飆囂張超警車 20歲騎士自摔被警車輾過
新北市今天凌晨有一群機車在二重疏洪道飆車通過警方防制點，巡邏車立刻鳴笛追去，其中1輛機車繼續逆向、蛇行逃逸約800公尺，最後失控自摔。警車閃避不及輾過20歲陳姓騎士，送醫時瞳孔放大意識不清，顱內出血、雙腳開放性骨折，急救後目前生命徵象轉趨穩定。
蘆洲警分局更寮派出所警員楊博宇、許仲毅，凌晨駕駛巡邏車在五股區疏洪一路與疏洪六路巡邏防制危險駕車，凌晨1時許被6、7輛拆除消音器的機車超車呼嘯而過，員警立刻鳴笛追上。
其中4輛陸續減速停下，另3輛卻加速駛出疏洪道，沿途逆向、闖紅燈往三重市區方向逃逸，後來有2輛疑因靠得太近，其中1輛在三重區水漾路二段自摔倒地，後方警車閃避不及撞上，輾過20歲陳姓騎士，其他機車不顧同伴受傷，全都逃逸無蹤。
陳男頭部重創大量流血，被救護車送到新北聯醫三重院區急救，家屬從桃園趕抵後，轉院到林口長庚繼續救治，除顱內出血、髖骨骨折、雙腳開放性骨折、全身多處挫傷，目前暫無生命危險，術後繼續住院觀察。因胸腔沒有骨折情形，研判被警車輾過騎士雙腳。
家屬透露，陳男凌晨0時許才與親友在桃園聚餐，沒想到1個多小時之後接到通知，說他在新北市三重區發生車禍，頭部重創、骨盆和雙腳骨折。家屬一度激動質疑是被警車撞倒，經警方提供相關影像詳細說明，加上術後病情趨於穩定，家屬情緒才比較緩和下來。
蘆洲警分局表示，巡邏車尾隨追逐有保持適當距離，但事發突然，煞車閃避不及，警車自撞護欄後失控撞到陳男。
由於事發地點在三重區，車禍由三重警分局交通分隊協助處理，蘆洲警方已保存行車記錄器和街道監視器相關影像，並將依據車號追查其餘涉嫌危險駕駛的6輛機車，後續依法調查偵辦。
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