花蓮縣警局播放防詐影片 徐榛蔚獻聲宣導倒垃圾也不放過

台灣詐騙案件層出不窮，警政署長黃明昭特別拍攝「阿昭署長」宣導防詐系列影片。花蓮縣警察局協調轄內地方電視台、廣播電台、警局粉絲專頁、花蓮社團及著名觀光景點等處，播放該系列影片，提升宣導效果。花蓮縣長徐榛蔚也「獻聲」，在縣內垃圾車廣播提醒鄉親防詐騙，觸及力更廣。

縣警局表示，「阿昭署長」系列影片指出前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙，並針對該詐騙手法解釋其防範之道。

縣長徐榛蔚參與防詐宣導工作不遺餘力，除帶領縣府成立打詐花蓮隊外，更帶頭參與反詐騙宣導活動，結合時事錄製防詐短片及宣導圖文，並指示縣府團隊跨局處合作，展現打擊詐騙的決心。

另外，由於花蓮縣轄區幅員遼闊，為觸及各大街小巷，徐榛蔚更加碼親自錄製防詐騙宣導廣播詞，並運用縣內各鄉鎮市垃圾車播音系統播送，讓鄉親倒垃圾時，也能得知詐騙防範措施，不錯過任何防詐宣導的機會。