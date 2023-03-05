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花蓮縣警局播放防詐影片 徐榛蔚獻聲宣導倒垃圾也不放過

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台灣詐騙案件層出不窮，警政署長黃明昭特別拍攝「阿昭署長」宣導防詐系列影片。花蓮縣警察局協調轄內地方電視台、廣播電台、警局粉絲專頁、花蓮社團及著名觀光景點等處，播放該系列影片，提升宣導效果。花蓮縣長徐榛蔚也「獻聲」，在縣內垃圾車廣播提醒鄉親防詐騙，觸及力更廣。

縣警局表示，「阿昭署長」系列影片指出前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙，並針對該詐騙手法解釋其防範之道。

縣長徐榛蔚參與防詐宣導工作不遺餘力，除帶領縣府成立打詐花蓮隊外，更帶頭參與反詐騙宣導活動，結合時事錄製防詐短片及宣導圖文，並指示縣府團隊跨局處合作，展現打擊詐騙的決心。

另外，由於花蓮縣轄區幅員遼闊，為觸及各大街小巷，徐榛蔚更加碼親自錄製防詐騙宣導廣播詞，並運用縣內各鄉鎮市垃圾車播音系統播送，讓鄉親倒垃圾時，也能得知詐騙防範措施，不錯過任何防詐宣導的機會。

縣警局長呂世明表示，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助。同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，才能有效避免受騙上當，保障財產安全。

花蓮縣警察局在粉絲專頁分享警政署長黃昭明防詐騙宣導影片，盼能阻止詐騙案發生。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局在粉絲專頁分享警政署長黃昭明防詐騙宣導影片，盼能阻止詐騙案發生。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局在著名觀光景點等處，播放防詐騙影片，提升宣導效果。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局在著名觀光景點等處，播放防詐騙影片，提升宣導效果。圖／花蓮縣警局提供

詐騙 花蓮 徐榛蔚

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