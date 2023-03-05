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新北翁到大甲要尋7旬妹跌倒 急喊「我要找妹妹，我想她」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

新北一名78歲老翁獨自到台中大甲要找妹妹，他在大甲過馬路時不小心跌倒，巡邏員警見狀下車攙扶，老翁臉部已擦傷，仍奮力站起不斷喊著「我要找妹妹，我想她」，警方聯絡上他的北部家人，也找到大甲的妹妹，妹妹趕到醫院探視，多年未見的兄妹在醫院相聚，同向員警道謝。

大甲警分局大甲派出所副所長王慶龍、警員陳珮慧3月1日下午4點30分執行轄區巡邏，在中市大甲區中山路與水源路口前，看見一名拄拐杖的老翁過馬路時不小心跌倒，員警立即下車攙扶。

78歲郭男然臉部已擦傷，仍奮力站起，不斷說「我要找妹妹，我想她」，可能跌倒受到驚嚇，無法清楚表達自己身分及住家地址，員警透過警政署系統，聯絡到他在新北新莊的家屬，也聯絡上住在大甲的70歲妹妹。

據了解，郭男年輕時北漂到新北打拚，離開故鄉已30多年，雖偶爾會與妹妹電話聯繫，但因年紀大，體力不佳，兄妹很少有見面的機會，他這次憑自己記憶，搭火車南下找妹妹，沒想到在步行協尋妹妹途中跌倒受傷，還好遇見巡邏員警熱情相助，讓妹妹接到電話時，大為震驚並深受感動，多年沒見過面的兄妹在自己的家鄉相遇。

大甲派出所所長李建興表示，警察於職務範圍內，均以同理心之精神為民服務，在民眾需要協助時，會義不容辭、伸出援手，讓民眾感受到台中市是一個「溫馨、安全、友善」的城市。

新北一名老翁到台中大甲要尋妹跌倒，巡邏員警見狀協助，也幫找到他妹妹。圖／警方提供
新北一名老翁到台中大甲要尋妹跌倒，巡邏員警見狀協助，也幫找到他妹妹。圖／警方提供
新北一名老翁到台中大甲要尋妹跌倒，巡邏員警見狀協助，也幫找到他妹妹。圖／警方提供
新北一名老翁到台中大甲要尋妹跌倒，巡邏員警見狀協助，也幫找到他妹妹。圖／警方提供

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