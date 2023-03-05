台中女為愛沖昏頭淪車手 警阻詐3筆64萬

為愛沖昏頭！台中市張女、阮女網路結識詐騙集團假扮的網友，互稱男女朋友，卻淪為詐騙集團車手，詐女子到銀行匯款、提領，銀行行員察覺有異狀，通報警方。豐原警分局成功阻止共3筆款項提領 ，總金額67萬元，當場查獲詐欺現行犯移送偵辦。

豐原警分局豐原所員警陳志輝、朱國禎本月1日接獲中國信託銀行報案，47歲張女日在交友軟體，認識1名佯稱住馬來西亞化名「小李」男子，對方傳送俊俏臉龐的帥照，向張女噓寒問暖，使其墜入愛情陷阱，接著謊稱借用張女帳戶收取其名下公司款項22萬8千元，並給予2000元作為酬勞。

張女淪為詐瑱集團車手，警方追查，該筆公司款項是詐團騙取新北84歲胡婦匯款24萬元、彰化70歲林婦35萬元的贓款，警方當場逮捕。

前天上午10點多，豐原所員警陳志輝、呂祈政接獲銀行通報，42歲越南籍阮女在交友軟體結識化名「阿傑」男子，對方甜言蜜語攻勢下，阮女陷入愛河，互稱老公老婆，對方誆稱友人欲將借款新台幣8萬元匯還給他，又騙稱人在香港無法轉帳而向阮女借帳戶，再請阮女將款項匯進另一帳戶，因行員察覺有異通報警方。

警方到場檢視對話紀錄，判斷阮女遭利用為人頭帳戶，查看帳戶金流，詢問匯款人為桃園46歲魏姓婦人遭「假投資真詐騙」手法匯款5萬元至阮女戶頭，警方當場將阮女依詐欺現行犯帶回調查。