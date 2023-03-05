找到了！高雄失智未歸八旬婦 倒在500米果園幸無大礙

高雄一名丁姓男子82歲的老母親重聽且失智，因前晚離家未歸，丁男擔憂母親天寒受凍走失山區，隔日一早他焦急向警方求助；警經監視器研判行蹤後，昨上午動員近20名人力進行地毯式搜索，所幸，離丁住家後方500米芒果園處，發現倒地虛弱的丁婦，所幸送醫後無大礙。

警方指出，近日山區入夜溫度僅攝氏13度低溫，丁婦年邁恐有失溫受傷風險，當下即比照重大刑案辦理，但調閱轄內監視器並無她的身影，研判應往山區無監視器方向行走，之後出動20名警民以失蹤老媽媽住宅為中心，各自分配區域，逐步往山區方向擴大搜尋，終於在昨午1時許傳來好消息，丁婦當時人就虛弱地躺在住家後的芒果園內。