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找到了！高雄失智未歸八旬婦 倒在500米果園幸無大礙

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄一名丁姓男子82歲的老母親重聽且失智，因前晚離家未歸，丁男擔憂母親天寒受凍走失山區，隔日一早他焦急向警方求助；警經監視器研判行蹤後，昨上午動員近20名人力進行地毯式搜索，所幸，離丁住家後方500米芒果園處，發現倒地虛弱的丁婦，所幸送醫後無大礙。

警方指出，近日山區入夜溫度僅攝氏13度低溫，丁婦年邁恐有失溫受傷風險，當下即比照重大刑案辦理，但調閱轄內監視器並無她的身影，研判應往山區無監視器方向行走，之後出動20名警民以失蹤老媽媽住宅為中心，各自分配區域，逐步往山區方向擴大搜尋，終於在昨午1時許傳來好消息，丁婦當時人就虛弱地躺在住家後的芒果園內。

事後，丁婦被送往旗山醫院救護檢查後，幸無大礙，生命穩定。湖內分局分局長陳楨筌提醒，家中若有長者需要照顧，一定要隨時注意平時動向，若發現外出未歸且需警方協助，記得立即報警協尋，免得發生意外，另平時盡量避免長者獨自外出，可讓長者配戴愛心手(項)鍊等方便識別身分物品及可發報定位訊號器， 以防不慎走失時，可在最短時間內聯絡家屬，協助安全返家。

虛弱的丁婦由消防員送醫救治。記者古和純／翻攝
虛弱的丁婦由消防員送醫救治。記者古和純／翻攝
丁婦身體不適地躺在住家後方的芒果園內。記者古和純／翻攝
丁婦身體不適地躺在住家後方的芒果園內。記者古和純／翻攝

監視器 芒果 低溫

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