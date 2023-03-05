南迴救援30年 大武義消：搶快越線超車是車禍主因
台東縣大武義消分隊員林英申，參與義消服務24年，協助南迴車禍救助、道路救援不計其數，直言過往台九線車禍多，直到道路拓寬後才改善；處理車禍經驗發現，主因還是搶快和越線超車，提醒駕駛人台東旅遊慢慢開，真的不差那幾分鐘。
49歲的林英申在大武鄉從事汽車保養、救援服務近30年，各類車輛若在台九線南迴公路達仁、大武周邊故障、拋錨、爆胎，很可能都是他經手，協助汽車拖吊進廠維修，對於車禍救助更是家常便飯，義消隊員都稱他「南迴救援之星」。
林英申指出，台九線未完成拓寬前，車禍量相當驚人，因為擔任義消、每周都要出勤3到5次車禍救援，猶記3年前協助一起大鳥到加津林路段，大卡貨車和廂型車的車禍，廂型車被撞後完全變形，駕駛、乘客都受困車內，他和消防、義消弟兄們跟死神搶時間，最後仍造成1死1重傷不幸。
林英申說，該起車禍原因經研判是越線超車，其實這在台9線拓寬前屢見不鮮，雖然3年前拓寬後已改善，但台九線仍有多路段，至今仍常發生越線超車車禍，探究原因還是駕駛人「不耐等待」，搶快超車造成意外。
他說，台九線多路段依山勢興建造路，道路平坦但彎道多，多數遊客駕車旅遊，對於路況不熟悉，速度太快轉彎可能應變不及，更常發生搶快、越線超車對撞車禍，呼籲駕駛台東旅遊慢慢開「安全最重要！」
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