大雅火警小隊長和隊員是父子同框滅火 消防父子情傳佳話

台中市大雅區昨天火警，大雅分隊小隊長蘇泰宗到場搶救，他兒子是水湳分隊員也到場支援，父子巧合同框滅火，在火場奮力畫面，被人拍下，傳為佳話。

昨天早上9點，大雅區雅潭路四段發生住宅火警，幸無人受傷，大雅消防分隊臉書粉專貼出搶救畫，題為「消防心，父子情」，畫面中大雅分隊小隊長蘇泰宗在大雅分隊服務近30年，兒子蘇健翔也繼承父親的志業，目前服務於水湳分隊，任職4年，昨天剛好支援大雅住宅火警，父子同心 一起將火勢壓制，避免擴大延燒，並藉由這次的機會教導兒子如何正確滅火，火場中如何自保。

消防分隊小編提醒大家，牢記「五不一沒有」之用電原則：

1.用電「不」超過負載

2.電線「不」綑綁折損

3.插頭「不」潮濕污損

4.電源插座不用「不」插

5.電器周圍「不」放可燃物