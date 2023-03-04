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汽車追撞待轉區整排機車2人傷 駕駛疑恍神闖禍
新北市林姓男子今天開休旅車行經土城區，疑似恍神未注意車前狀況，有如打保齡球般，從後方追撞左號轉待轉區整排停等機車共8輛，造成2人受傷送醫。警詢後依過失傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市消防局今天下午4時40分獲報，土城區中央路三段往中和方向發生嚴重車禍，有人受傷，消防人車趕抵現場，發現開休旅車的林姓男子（52歲）從後方追撞在停在路邊左轉待轉區內的8輛機車，導致黃姓女子（22歲）四肢擦挫傷及蔡男（71歲）右臀部、腰部、左小腿疼痛，二人均意識清楚，送往醫院診治，其餘6名機車騎士則是受到驚嚇無受傷。
據了解，林男當時開車返家途中，疑似一時恍神，未注意車道前方有機車待轉區，完全無煞車如打保齡球般，從後方追撞在停等區等候左轉的八輛機車。警詢後，依過失傷害罪嫌送辦。
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