隨轎班到台南進香 男子菸癮發作躲車內吸K菸被逮

台南市警二分局員警今天中午執行西羅殿廟會守望勤務，經康樂與忠明街附近，聞到一陣疑似K他命刺鼻臭味，經查29歲劉姓男子是陣頭成員，今從外地前來台南參香，未料一時癮頭發作，竟躲在停在路旁轎車內吸食K菸，且起出香菸盒內有5支捲入K他命香菸，當場將他逮捕送辦。

二分局長樂所副所長郭建政等人中午執行西羅殿廟會守望勤務，發現一批來自外地轎班陣頭約120人均以年輕人居多，便加強觀察其動向，防制不法。未料，行經康樂與忠明街上聞到一陣疑似K他命刺鼻臭味，進而尋找其來源。

果然不出其然，員警發現一輛白色轎車內有名穿著轎班陣頭白色短上衣男子正在吸食K菸，進而呼叫線上警網及備勤人員共同查緝，並在車內香菸盒內查獲5支K菸。