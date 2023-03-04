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影／感情糾紛釀禍外送員遭押 海山警追至桃園圍捕逮人
外送員陳姓男子日前在新北市板橋區遭人強押上車，海山警方以車追人，於案發不到2小時，追至桃園市龜山區圍捕逮主嫌蔣姓男子等4人到案，並查扣棍棒、束帶、膠帶及手機犯案工具。據了解，雙方疑感情糾紛釀禍，警詢後昨依妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北海山警方本月2日晚上7時許獲報，板橋區萬安街發生疑似擄人案，有民眾目睹一名外送員遭人強行押上一輛黑色汽車。海山警分局由偵查隊及轄區埔墘派出所組成專案小組全力查緝。
警方專案小組立即擴大調閱案發地點周邊路口監視器，鎖定涉案車輛及行進路線，並通報轄區各單位進行攔截圍捕，當晚9時16分在桃園市龜山區萬壽路1段前發現該車並當街攔下，以妨害自由現行犯逮捕車上主嫌蔣姓男子共4人，同時救出被打受傷的陳姓男子（29歲）。
據了解，被害人陳姓男子疑似與蔣姓男子（20歲）心儀的女性友人過從甚密，都有追求之意，引發蔣男不滿，2日晚上6時許，夥同蔣姓男子（21歲）、高姓男子（20歲）、高姓男子（21歲）3名友人，在板橋區和平路集結，待被害人陳男於外送接單時，涉持棍棒將其押上車並毆打。
警詢後昨妨害自由及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後，主嫌蔣男與另一蔣姓男子和20歲高姓男子，均以1萬元交保，21歲高男限制住居。
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