又是財茂灣！ 騎士疑過彎失控摔車 卡路邊護欄

又是財茂灣，一名機車騎士今天下午行經新北市北宜公路財茂灣，由坪林往新店方向行駛時，疑過彎失控摔車，整個人卡在路邊護欄，經消防人員救出送醫，暫無生命危險，至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北消防局今天下午4時許獲報，新北市坪林區北宜公路32公里處，財茂灣前發生車禍事故，有人員受困，消防人車獲報到場，發現機車騎士張姓男子（24歲）疑似過彎時失控自摔，連人帶車滑倒，整個人卡在路邊護欄下方。

消防人員費了一番功夫才順利將人救出，頭部有受傷，全身擦挫傷，但意識清楚，協助脫困後送往醫院救治。至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。