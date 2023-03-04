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又是財茂灣！ 騎士疑過彎失控摔車 卡路邊護欄
又是財茂灣，一名機車騎士今天下午行經新北市北宜公路財茂灣，由坪林往新店方向行駛時，疑過彎失控摔車，整個人卡在路邊護欄，經消防人員救出送醫，暫無生命危險，至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。
新北消防局今天下午4時許獲報，新北市坪林區北宜公路32公里處，財茂灣前發生車禍事故，有人員受困，消防人車獲報到場，發現機車騎士張姓男子（24歲）疑似過彎時失控自摔，連人帶車滑倒，整個人卡在路邊護欄下方。
消防人員費了一番功夫才順利將人救出，頭部有受傷，全身擦挫傷，但意識清楚，協助脫困後送往醫院救治。至於事故發生原因，現由警方調查釐清中。
新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，北宜公路有6大危險彎道，財茂灣是台北往宜蘭方向的倒數第二個彎道，該彎道有許多機車愛好者，會在彎道處路邊停等、攝影追焦，稍有不慎就會發生車禍，呼籲民眾經過該處應盡量放慢速度，以免發生危險，得不償失。
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