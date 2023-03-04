不當變換車道釀禍超驚悚 國道警籲：謹記三口訣保平安

不當變換車道，插隊下交流道，是國道常見肇事因素，為此，國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人，行經國道高速公路，應謹記「1看2打3確認」三口訣，並依序排隊下交流道，就能確保行駛國道一路平安。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，有鑑於用路人行駛於國道高速公路段，因不當變換車道、未依序排隊插隊下交流道，以致於釀生車禍意外，造成人車嚴重傷亡。特別以車禍行車紀錄器畫面，製作宣導影片，提醒用路人小心。

國道警說，影片第一起事故，一名林姓男子（45歲）駕駛一輛汽車，行駛於國道1號北向重慶路段外側車道，因見前方回堵，竟未注意後方來車，璇即變換至中線車道。導致中線王男所駕駛的小貨車，因急踩煞車閃避失控，衝至內線車道，再遭內線車道黃男所駕駛聯結車撞擊。

另起事故，則是周姓男子（43歲）駕駛一輛汽車，行駛在國道1號南向重慶路段，因下錯向交流道，於是在重慶交流道輔助車道，向左變換至外側車道，不慎與外側車道鄧男（32歲）駕駛計程車發生碰撞。造成鄧男人車翻覆中線車道，周男責人車失控旋轉180度，撞擊前方另車車尾，旋即撞上外側護欄後，逆向止停在外側路肩。

國道警指出，變換車道不當，插隊下交流道，常是高速公路事故肇事因素，呼籲駕駛人，變換車道前應保持安全間隔，並謹記先看後視照後鏡、撥打方向燈、轉頭再確認、不要一打方向燈馬上換車道等「1看2打3確認」三口訣。