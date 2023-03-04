快訊

南投立委補選失利 朱立倫鞠躬致歉：努力不夠、檢討再出發

明清晨4縣市防10度以下低溫 未來3天各地早晚溫差恐達10度以上

蔡培慧擊敗老將林明溱 學者分析綠營複製2022「這打法」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不當變換車道釀禍超驚悚 國道警籲：謹記三口訣保平安

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

不當變換車道，插隊下交流道，是國道常見肇事因素，為此，國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人，行經國道高速公路，應謹記「1看2打3確認」三口訣，並依序排隊下交流道，就能確保行駛國道一路平安。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，有鑑於用路人行駛於國道高速公路段，因不當變換車道、未依序排隊插隊下交流道，以致於釀生車禍意外，造成人車嚴重傷亡。特別以車禍行車紀錄器畫面，製作宣導影片，提醒用路人小心。

國道警說，影片第一起事故，一名林姓男子（45歲）駕駛一輛汽車，行駛於國道1號北向重慶路段外側車道，因見前方回堵，竟未注意後方來車，璇即變換至中線車道。導致中線王男所駕駛的小貨車，因急踩煞車閃避失控，衝至內線車道，再遭內線車道黃男所駕駛聯結車撞擊。

另起事故，則是周姓男子（43歲）駕駛一輛汽車，行駛在國道1號南向重慶路段，因下錯向交流道，於是在重慶交流道輔助車道，向左變換至外側車道，不慎與外側車道鄧男（32歲）駕駛計程車發生碰撞。造成鄧男人車翻覆中線車道，周男責人車失控旋轉180度，撞擊前方另車車尾，旋即撞上外側護欄後，逆向止停在外側路肩。

國道警指出，變換車道不當，插隊下交流道，常是高速公路事故肇事因素，呼籲駕駛人，變換車道前應保持安全間隔，並謹記先看後視照後鏡、撥打方向燈、轉頭再確認、不要一打方向燈馬上換車道等「1看2打3確認」三口訣。

同時行駛在出口專用道要排隊跟著車流走，欲變換車道也應循序漸進，不要突然駛回主線，另外下錯交流道，也應循線先下至平面道路，再迴轉上國道，於對的交流道在下，切勿突然倒車、急切以免釀禍。

國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局特別以超驚悚車禍畫面，製作宣導影片，用以提醒用路人應遵循相關行車規定。記者曾伯愷／翻攝

車道 國道 高速公路

延伸閱讀

台灣大媽跟團遊希臘「超丟臉行徑」曝光 ：喧鬧插隊、搶房卡

尖峰時刻事故休旅車側翻在路面 疑左轉車頭太凸出釀禍

彰化「送肉粽」送上高速公路？網友目瞪口呆

壯男突然右手無力竟是中風 名醫曝：謹記救命口訣

相關新聞

影／汐止八連路山區山林火警 起火點多全力撲滅中

新北市汐止區八連路山區今天下午發生山林火警，由於燃燒面積約400至500坪，加上起火點多，消防人員全力撲滅中。

新北烏來區長兒子涉11惡煞擄人 新北市府：未影響公務

新北市新店區3月2日晚間驚傳擄人事件，警方調查，主謀之一的21歲周男是現任烏來區長周至剛的兒子，目前已被法院羈押，記者多...

影／台中后里惡火祖孫三代8口3亡 消：3樓神明廳受燒點嚴重

台中市后里區黃家祖孫三代8口同住，今晨惡火奪走黃姓屋主夫妻與22歲孫生命，令人不甚唏噓。台中市消防局指出，初步火調3樓神...

藍寶堅尼跑車北宜跑山 稱閃車不慎自撞護欄 四輪全爆

洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車，與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四...

彰化山林大火燒到午夜達9小時 市長將嚴抓縱火者重懲

近來天乾物燥，疑又有民眾在清明節焚燒雜草整理墓地，昨天下午約3時起，彰化建國科大旁岸頭巷及附近山坡地造成火燒山，還數度逼...

日經潑尿客到案！坦承潑「尿+水」抗議 遭社維法裁罰

《日本經濟新聞》日前報導指「台灣共諜太多」，引發熱議，一名網友昨午在網路群組上自稱到《日經》位於台北市松山區的辦公室潑尿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦