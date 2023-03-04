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公墓燒雜草引發火警 屏警偵辦8件放火罪嚴辦

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東即時報導

近日屏東公墓火警頻傳，造成一名消防員遭水箱車壓死，還有民眾整墓時慘遭火噬，縣長周春米祭出「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草。屏東縣警局統計，近期偵辦8件公墓雜草引火涉放火罪嚴辦。

屏東縣里港警分局指出，2月28日下午4點多，接獲高樹鄉高樹公墓內有人放火燒雜草，火苗燃燒，警方到場隨即聯絡消防隊撲滅火勢並於現場協助管制人車，所幸無人傷亡。

警方查訪周遭住戶，調閱相關監視器過濾、比對，發現75歲李姓老婦涉有重嫌，3月2日通知案。李姓老婦疑似整理墳墓而以打火機燃燒雜草，全案依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，近期掃墓高峰期，掃墓祭祀時，切勿點火燒雜草避免火災發生，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰，若因而致生公共危險可能觸犯刑法第175條，處1年以上7年以下有期徒刑，加強查緝此類案件，一旦發生火警將以「放火罪」嚴辦。

屏東縣高樹鄉李姓老婦整理公墓以打火機燃燒雜草，警方依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。圖／警方提供
屏東縣高樹鄉李姓老婦整理公墓以打火機燃燒雜草，警方依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。圖／警方提供
公墓燒雜草引發火警，屏東縣警方已偵辦8件依放火罪送辦。圖／警方提供
公墓燒雜草引發火警，屏東縣警方已偵辦8件依放火罪送辦。圖／警方提供
屏東縣高樹鄉李姓老婦整理公墓以打火機燃燒雜草，警方依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。圖／警方提供
屏東縣高樹鄉李姓老婦整理公墓以打火機燃燒雜草，警方依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。圖／警方提供
屏東縣高樹鄉李姓老婦整理公墓以打火機燃燒雜草，警方依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。圖／警方提供
屏東縣高樹鄉李姓老婦整理公墓以打火機燃燒雜草，警方依公共危險（放火）罪嫌函請屏東地檢署偵辦。圖／警方提供

屏東縣 監視器

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