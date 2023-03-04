彰化八卦山岸頭巷公墓火燒山 消防局9小時撲滅大火
彰化八卦山岸頭巷公墓昨天下午發生火燒山，由於山區風勢大，大火一發不可收拾，彰縣消防局出動10多個分隊前往灌救，約花9個多小時，直到今天凌晨才撲滅大火，所幸無人傷亡。
彰化縣消防局昨天下午3時左右接獲民眾報案指稱，八卦山岸頭巷公墓發生火燒山，由於山區風勢強，大火快速延燒，消防局彰化、線西以及花壇等10多個分隊前往搶救。
不過因山區雜草叢生，滅火不易，消防隊員約花9個多小時，直到今天凌晨才將大火撲滅，初估火勢延燒面積約3公頃，所幸無人傷亡。
彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪時說，昨天發生大火的區域，雖然不是市公所管轄的公墓，不過市公所今天下午還是前往慰問辛苦的消防人員，致贈慰問金。
林世賢說，整理私人墓地的業者有時會故意火燒山，縣府和市公所抓不勝抓，公所規劃在山區重要路口安裝監視器，希望抓到縱火焚燒雜草的不肖業者。
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