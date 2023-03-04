阿嬤剛走半年… 雙親兒子葬火窟 二兒子哽咽落淚

今晨2點多，台中市后里區一棟3樓民宅發生火警，帶走祖孫3命、1人重傷住院。在外地工作逃過死劫的二兒子趕回哽咽地說，半年前阿嬤剛走，他接到弟弟電話說「家裡著火了」，回來卻面對雙親與摯愛的兒子逝世，讓他無法接受。

今天下午檢察官會同法醫相驗，原本在外地工作的二兒子趕回，他哽咽地說，他因為在外地工作沒有住家裡，今天接到弟弟打電話說「家裡著火了」，他趕回看到警方提供的照片，原本應該是木造的三樓房間，全被燒成焦黑。

二兒子表示，三樓有神明廳，但只有在祭拜祖先、大節日才會點燃燭火，但他強調，阿嬤才剛走半年，神明廳依習俗應該沒有點香祭拜，不清楚起火原因。隨後禮儀社人員引導祭祀往生者，二兒子邊念祝文，雙手不停拭淚，令人鼻酸。

清晨這起火警，消防隊半小時內撲滅火勢，卻在3樓發現3具遺體，分別為趴在樓梯口的68歲黃姓屋主、房內66歲妻子與隔壁房的22歲孫子。

另，同住3樓42歲大兒子救出時，顏面及雙上肢燒傷6%，豐原醫院預防性插管，轉送中山醫院。