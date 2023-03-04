屏東公墓火警頻傳 縣府追究刑責警方已送辦5人

屏東縣政府2月27日宣布，接獲墓地內火警即依放火罪追究刑責，目前屏東警方已送辦5名嫌疑犯，呼籲民眾整理祖墳不要放火燒雜草，否則觸法最重可處7年以下有期徒刑。

屏東消防局統計，自2月25日至今天下午3時，共接獲上百件的雜草火警，其中公墓火警就達86件。

公墓火警頻傳，讓消防員疲於奔命，還有1名蕭姓消防隊員2月26日值勤時因意外殉職，另外也有佳冬鄉1名邱姓老翁整理墓地時遭大火燒死。屏東縣政府2月27日宣布，公墓內接獲通報火警即以放火罪查辦。

屏東縣政府警察局統計，目前查辦4件共5人訊後依刑法公共危險罪章第175條第1項放火罪，移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

警方強調，進行掃墓祭祀時，不要點火燒雜草，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處新台幣3000元以下罰鍰；若因而致生公共危險可處1年以上7年以下有期徒刑。