一句「死同性戀」中壢2男子互毆 警方介入調查
3日凌晨0時許，24歲羅男與35歲林男在中壢區某超商疑因一句「死同性戀」引發肢體衝突，雙方都因此受傷，所幸送醫後無大礙，中壢分局今天表示，將通知關係人到案說明並依法偵辦。
中壢分局興國派出所長蕭尉哲接受媒體聯訪表示，警方在3日凌晨0時許接獲報案指出，在中壢區中央西路一帶有糾紛，立即派員到場了解，35歲林男與24歲羅男雙方疑因口角產生糾紛，進而有肢體衝突，雙方互有挫傷及撕裂傷，警方將通知關係人到案說明並依法偵辦。
有民眾在臉書（Facebook）發文表示，事發時羅男正在超商櫃檯結帳，林男等人走進超商與友人會合，但口中念念有詞，羅男因此詢問「你剛在說什麼？」雙方隨即起口角，但羅男疑似脫口說出「死同性戀」，因此雙方開始扭打。
根據了解，羅男疑似拿出「未出鞘的短刀」想自衛，在肢體衝突過程中雙方都有受傷，超商地上也滿是血跡，所幸送醫後都無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言