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一句「死同性戀」中壢2男子互毆 警方介入調查

中央社／ 桃園4日電

3日凌晨0時許，24歲羅男與35歲林男在中壢區某超商疑因一句「死同性戀」引發肢體衝突，雙方都因此受傷，所幸送醫後無大礙，中壢分局今天表示，將通知關係人到案說明並依法偵辦。

中壢分局興國派出所長蕭尉哲接受媒體聯訪表示，警方在3日凌晨0時許接獲報案指出，在中壢區中央西路一帶有糾紛，立即派員到場了解，35歲林男與24歲羅男雙方疑因口角產生糾紛，進而有肢體衝突，雙方互有挫傷及撕裂傷，警方將通知關係人到案說明並依法偵辦。

有民眾在臉書（Facebook）發文表示，事發時羅男正在超商櫃檯結帳，林男等人走進超商與友人會合，但口中念念有詞，羅男因此詢問「你剛在說什麼？」雙方隨即起口角，但羅男疑似脫口說出「死同性戀」，因此雙方開始扭打。

根據了解，羅男疑似拿出「未出鞘的短刀」想自衛，在肢體衝突過程中雙方都有受傷，超商地上也滿是血跡，所幸送醫後都無大礙。

超商 同性戀

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