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債務糾紛怒砸車 澎湖警揪出犯嫌查辦

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖縣馬公市一戶住店今天疑因債務糾紛，遭人持鐵槌砸毀住家門窗與車窗等，警方獲報通知陳姓涉嫌人，陳男坦承作案，警方依毀損罪移送地檢署偵辦。

馬公警分局表示，今天上午接獲民眾報案指出，其位於馬公市烏崁的住家大門玻璃及多部自小客車車窗遭人持鐵器擊損，警方立即派員前往處理。

經警方調查，馬公某一租車行的兒子與陳姓男子有債務糾紛，陳男多次催討未果，今天開車前往住家討債，一時氣憤持鐵槌毀損住家門窗與多部車輛車窗後離去，警方在案發後，立即通知陳男到案，經詢坦承毀損行為，全案將法送地檢署偵辦。

馬公分局呼籲，民眾間有私人糾紛，應循正當管道或法律途徑尋求解決，絕不容忍私下任何不法或暴力行為，遇案也絕對嚴查究辦到底，再次呼籲切勿心存僥倖，以身試法，以免後悔莫及。

馬公 債務 澎湖縣

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