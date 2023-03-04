彰化山林大火燒到午夜達9小時 市長將嚴抓縱火者重懲

近來天乾物燥，疑又有民眾在清明節焚燒雜草整理墓地，昨天下午約3時起，彰化建國科大旁岸頭巷及附近山坡地造成火燒山，還數度逼近民宅，十分危急，由於火場廣達3公頃，消防人員疲於奔命，近午夜才撲滅，周遭更飽受空汙之苦。彰化市長林世賢今天表示，市公所將在路口增設監視器，揪出縱火焚燒雜草者重懲。

這場山林火警發生後，彰化縣消防局共動用9個分隊，出動17輛消防車、50多名消防及義消人員前往灌救，局長施順仁還親自到場指揮，由於地勢不平，火場面積又大，搶救困難，消防局還動用兩台空拍機監控，並防制火大延燒建物，約到晚間12時才撲滅，將近9小時，搶救人員個個筋疲力盡。

縣議員楊子賢也接獲民眾陳情，前往火場關心，並拿飲料慰問消防人員的辛勞。他說，燃燒區域是國有財產署的土地，早年是土葬用地，加上近幾個月非常乾燥，導致火勢蔓延迅速，當時遇到一群建國科大的日本學生，由於國際宿舍很靠近火場，請日本同學們以團進團出方式，趕緊先回宿舍拿取貴重物品與保暖衣物，再前往校方其他舍區暫時安置。

這場山林火災並造成周遭地區整晚都瀰漫著焦燒味，甚至屋子都飄進灰燼，民眾苦不堪言。楊子賢說，清明時節將近，請民眾追思祭祖的同時，務必注意火苗，避免任意焚燒金紙、亂丟煙蒂，讓辛苦的消防員們免於奔波打火。

市長林世賢表示，昨天山林火災發生的區域，屬國有財產局的土地及私人土地，雖然不是市公所管轄的公墓，今天下午2時，仍帶領延平、延和里兩位里長慰問辛苦的消防人員，並發給慰問金。