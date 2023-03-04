影／汐止八連路山區山林火警 起火點多全力撲滅中

新北市汐止區八連路山區今天下午發生山林火警，由於燃燒面積約400至500坪，加上起火點多，消防人員全力撲滅中。

新北消防局今天下午2時許獲報，新北市汐止區八連路二段329巷附近，發生山林火警，燃燒面積約400至500坪，疑似風勢較大，導致有多處起火點處燃燒，多半是燒雜草及竹林，附近無建築物。

新北市消防局出動第六救災救護大隊部、汐止中隊、長青、汐止、秀峰、橫科及深坑分隊，動員37名消防人員及10名義消共16車47人前往撲救，預計今天下午4時許可以撲滅火勢。