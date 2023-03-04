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影／汐止八連路山區山林火警 起火點多全力撲滅中
新北市汐止區八連路山區今天下午發生山林火警，由於燃燒面積約400至500坪，加上起火點多，消防人員全力撲滅中。
新北消防局今天下午2時許獲報，新北市汐止區八連路二段329巷附近，發生山林火警，燃燒面積約400至500坪，疑似風勢較大，導致有多處起火點處燃燒，多半是燒雜草及竹林，附近無建築物。
新北市消防局出動第六救災救護大隊部、汐止中隊、長青、汐止、秀峰、橫科及深坑分隊，動員37名消防人員及10名義消共16車47人前往撲救，預計今天下午4時許可以撲滅火勢。
第六大隊大隊長莊渝淵表示：近期已進入清明掃墓時節，氣候也漸漸轉暖，近日降雨少、雜草、植被相對乾燥易燃，呼籲民眾外出旅遊踏青或祭祖時，應注意用火安全，避免用火不慎引發火災，星星之火足以燎原，得來不易的自然美景需要大家一同維護。
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