快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

菲警逮台灣通緝犯 查獲17歲台籍少年持有槍械

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓緝毒署近日得知3名台籍通緝犯的線索，邀集移民局、警方和中華民國駐菲代表處前往逮捕3人時，卻查獲一名17歲台籍少年非法持有槍械。少年已被菲國警方帶回偵辦。

駐菲代表處今天表示，菲律賓緝毒署（PDEA）近日調查毒品案件時，得知陳姓、吳姓及楊姓台籍通緝犯的線索，於是在2月邀集菲國警察總署、移民局及中華民國駐菲代表處商討，決定以3嫌違反移民法規為由，逮捕3名通緝犯並驅逐出境。

代表處指出，菲律賓移民局、緝毒署、警察總署組成的專案小組會同駐菲代表處警政祕書持移民局局長核發令狀，於3月1日、2日在馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati），先後逮捕吳姓、陳姓、楊姓嫌犯，卻在逮捕陳嫌處查獲台籍陳姓少年持有5支槍械和彈藥。

代表處表示，3名台灣通緝犯被移民局送往外國人收容所收容，陳姓少年則由警方帶回偵辦。

由於陳姓少年未成年，目前由菲律賓社福單位評估少年狀況，再將評估結果送交法院裁定參考。

代表處指出，陳姓、吳姓及楊姓嫌犯在台灣分別因擄人勒贖、詐欺和毒品案遭通緝。

因吳姓嫌犯在菲涉及詐欺案件，需先等菲律賓法院結案。代表處正積極與菲國移民局協調3嫌驅逐出境進度。

移民 通緝 菲律賓

延伸閱讀

遭小弟槍殺安平角頭胞兄陳建寧 逃亡菲律賓23年落網

逃亡海外通緝犯陳建寧菲國落網 刑事局洽談遣返

影／五條通緝犯躲緝三個月 敗在機車沒裝後照鏡遭逮

影／通緝犯衝撞警車 彰化員警開槍阻止 一女受傷

相關新聞

影／汐止八連路山區山林火警 起火點多全力撲滅中

新北市汐止區八連路山區今天下午發生山林火警，由於燃燒面積約400至500坪，加上起火點多，消防人員全力撲滅中。

新北烏來區長兒子涉11惡煞擄人 新北市府：未影響公務

新北市新店區3月2日晚間驚傳擄人事件，警方調查，主謀之一的21歲周男是現任烏來區長周至剛的兒子，目前已被法院羈押，記者多...

影／台中后里惡火祖孫三代8口3亡 消：3樓神明廳受燒點嚴重

台中市后里區黃家祖孫三代8口同住，今晨惡火奪走黃姓屋主夫妻與22歲孫生命，令人不甚唏噓。台中市消防局指出，初步火調3樓神...

藍寶堅尼跑車北宜跑山 稱閃車不慎自撞護欄 四輪全爆

洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車，與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四...

彰化山林大火燒到午夜達9小時 市長將嚴抓縱火者重懲

近來天乾物燥，疑又有民眾在清明節焚燒雜草整理墓地，昨天下午約3時起，彰化建國科大旁岸頭巷及附近山坡地造成火燒山，還數度逼...

日經潑尿客到案！坦承潑「尿+水」抗議 遭社維法裁罰

《日本經濟新聞》日前報導指「台灣共諜太多」，引發熱議，一名網友昨午在網路群組上自稱到《日經》位於台北市松山區的辦公室潑尿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦