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新北烏來區長兒子涉11惡煞擄人 新北市府：未影響公務

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市新店區3月2日晚間驚傳擄人事件，警方調查，主謀之一的21歲周男是現任烏來區長周至剛的兒子，目前已被法院羈押，記者多次致電給周至剛，都轉接語音信箱，新北市民政局表示，烏來區政部分目前很順利，沒有因此影響公務，刑事部分就由警方負責偵辦。

3月2日當晚，警方獲報有黑衣人聚眾叫囂事件，警方快打部隊趕抵逮捕21人，他們聲稱「不滿友人遭擄走」，準備報復及救人；警方確認有名17歲劉姓少年遭擄走，成立專案小組以車追人，昨救出人質，逮捕11名涉案人，詢後依組織、妨害自由等罪送辦。

這起擄人案緣起於新店廖姓男子（41歲）員工老婆，在網路上與網友互嗆，林姓男子等人不爽。前天下午4時許，林男一夥11人到新店寶橋路一棟大樓8樓砸店，並與廖男一方衝突。

烏來區長周至剛。圖／取自烏來區公所官網
烏來區長周至剛。圖／取自烏來區公所官網
新店警方3日凌晨帶回在逃4名犯嫌，救出被擄走的人質17歲劉姓少年。記者王長鼎／翻攝
新店警方3日凌晨帶回在逃4名犯嫌，救出被擄走的人質17歲劉姓少年。記者王長鼎／翻攝

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