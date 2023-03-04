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中輟生販毒為買車送女友 清冠藥包代稱毒咖啡包

中央社／ 台中4日電

台中市19歲李姓男子為幫女友買車，透過通訊軟體販毒，群組取名「清冠診所」，以「清冠藥包」代稱毒品咖啡包，李男媽媽發現，不希望兒子誤入歧途報警求助，李男遭依法送辦。

台中市烏日警分局今天發布新聞稿指出，日前接獲一名單親媽媽報案，她稱兒子房內有不明塑膠包裝，疑似毒品咖啡包，不希望兒子誤入歧途，報警求助。李男為中輟生。

警方佯裝成買家，與李男相約在台中市區面交，李男1人現身，當場查獲數10包毒品咖啡包。經調查，販毒集團以微信群組或隱匿性較高的LINE群組拉客，透過「資深朋友」互相介紹。

販毒集團使用密語或行話進行毒品交易，群組名稱取名「清冠診所」，並以「清冠藥包」代稱「毒品咖啡包」，以買5送1或老顧客打折方式販售，對象多為年輕族群。還會誘使急需用錢的年輕人，作為俗稱「小蜜蜂」的毒品送貨員。

警方詢問李男犯案動機，他供稱，為了籌措金錢幫女友買車作為生日禮物，因受到誘惑，賺錢速度快，才會加入販毒集團。全案依涉嫌販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

毒品 咖啡 販毒

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