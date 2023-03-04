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當行人地獄碰上黑騎士 這一幕讓網友感動炸鍋

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有網友在臉書社群分享一段畫面，內容是有小朋友想過斑馬線，卻因來往車子沒禮讓先過，而在佇立路邊，剛好有騎士見狀，將機車停旁，上前擋車讓小朋友走過馬路。貼文一出網友感動讚許騎士「超棒英雄」並揶揄台灣「行人地獄名不虛傳」。警方表示，將加強取締，呼籲應遵循道交相關規定，以免受罰。

據了解，台灣先前被美國媒體《CNN》評為行人地獄，為洗刷「行人地獄」惡名，交通部長王國材，於昨天受訪時表示，將祭出四大措施改善，包括「改善校園周邊道路環境」、「加強不禮讓行人的駕駛取締」、「清除騎樓及人行道障礙」、「補助人行道設施改善」還給行人安全的空間。

不過昨天臉書社群《林口大家庭LinKou-Family》又有網友分享一段影片，內容是有2名小朋友，要過新北市林口區文化二路68巷斑馬線，卻因沒有車輛要禮讓他們先過，小朋友只能佇立在路旁。

還好，有一名熱心騎士看見停下機車，上前協助擋車，保護小朋友得以安全通過。畫面上傳讓網友感動到炸鍋，有網友讚許該名騎士「真的是帥到炸」、「眼角濕了」、「好心人」、「他背上有披風啊」、「超棒的英雄」「給一百個贊」也有網友調侃這些沒禮讓的汽機車駕駛人「行人地獄無誤」、行人專用道形同虛設」、「行人地獄名不虛傳」「與其說大哥是英雄，不如說沒有停下來的都是垃圾。」

對此，警方表示，尚未接獲民眾報案，將加強取締車輛未禮讓。呼籲汽車駕駛人，依照道路交通管理處罰條例之規定，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，會罰處1200元以上3600元以下罰鍰。若汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，則開處2400以上7200元以下罰鍰。

林口警表示該處雖無號誌管制，惟地上畫有行人穿越道，駕駛行經時應優先禮讓行人通過，警方將持續取締汽機車未禮讓行人，另也呼籲駕駛行經路口、行人穿越道時多加禮讓行人，以維護用路人安全。

有騎士協助小朋友過斑馬線，被網友上傳臉書社群，引起網友熱議紛紛稱讚騎士義舉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
有騎士協助小朋友過斑馬線，被網友上傳臉書社群，引起網友熱議紛紛稱讚騎士義舉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
有騎士協助小朋友過斑馬線，被網友上傳臉書社群，引起網友熱議紛紛稱讚騎士義舉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
有騎士協助小朋友過斑馬線，被網友上傳臉書社群，引起網友熱議紛紛稱讚騎士義舉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
有騎士協助小朋友過斑馬線，被網友上傳臉書社群，引起網友熱議紛紛稱讚騎士義舉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
有騎士協助小朋友過斑馬線，被網友上傳臉書社群，引起網友熱議紛紛稱讚騎士義舉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》

行人地獄 人行道

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