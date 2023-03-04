新店警偕同愛心人士送暖 關懷地方弱勢族群
新北市新店警分局長陳朝新今天偕同從事貿易的愛心人士江姓男子共同送暖，關懷新店在地弱勢族群。陳朝新表示，希望藉此能夠發揮拋磚引玉的效果，讓熱心民眾能夠共同幫助身邊需要幫助的人，讓弱勢族群都能夠感受到社會的溫暖。
新店警分局長陳朝新重視社會中弱勢家庭、獨居老人經濟拮据、生活困苦的問題，今年初到任後，鼓勵員警踴躍發掘勤區內貧病無依的家戶，由各派出所發掘轄區、生活困苦弱勢家庭或家庭支柱遭逢變故，經濟頓失依靠的家庭。
新店員警經個一個多月查訪，發掘出16處孤苦伶仃的獨居老人及弱勢家庭，與從事貿易業的愛心人士江姓老闆聯手，今天前往各該弱勢家庭，送上慰助金與愛心物資，表達社會上對弱勢族群的關懷之意。
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