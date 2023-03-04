學童割傷血流不止 龜山警開道助送醫轉診

桃園市警局龜山分局今天表示，一名幼童不慎割傷手腕血流不止，由於正值交通壅塞的下班期間，家屬立即向員警求救，警方隨即以巡邏車鳴笛開道送醫並協助轉診，讓家屬相當感謝。

龜山分局龜山派出所副所長許書維接受媒體聯訪表示，昨天晚間6時許，龜山區一名6歲男童在玩耍時，遭到尖銳玻璃片割傷手腕，當場鮮血噴濺不止，家屬擔心疑似割到動脈，驚慌失措下立即帶著學童前往派出所求救。

許書維說，員警見血流不止驚覺事態緊急且當時正值下班尖峰，等待救護車恐將耽誤送醫黃金時間，因此果斷跳上巡邏車一路開啟警示燈鳴笛開道，在5分鐘內將男童送往醫院治療，所幸經過醫護人員緊急處置後已將血止住，且確認未傷及動脈，目前已無大礙。

許書維指出，醫院表示幸好緊急送醫，男童雖未傷及動脈但有嚴重損傷韌帶情況，建議立即送往林口長庚紀念醫院就診，員警聽聞後再度護送學生及其家屬抵達長庚醫院爭取就醫時間，許書維也提醒家中有好動年紀幼童家庭，平時應教育幼兒勿接觸並遠離危險物品，以免釀成憾事。