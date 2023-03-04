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影／台中后里惡火祖孫三代8口3亡 消：3樓神明廳受燒點嚴重
台中市后里區黃家祖孫三代8口同住，今晨惡火奪走黃姓屋主夫妻與22歲孫生命，令人不甚唏噓。台中市消防局指出，初步火調3樓神明廳受燒點最為嚴重，至於是否有電視或其他電器類因素，須由火調科進一步釐清。
今晨2點多，位於后里區智生路一棟3樓透天民宅竄出濃煙，鄰居報警，消防隊半小時內撲滅火勢，卻在3樓發現3具遺體，分別為趴在樓梯口的68歲黃姓屋主、房內66歲妻子與隔壁房的22歲長孫。
另，同住3樓42歲大兒子救出時，顏面及雙上肢燒傷6%，豐原醫院預防性插管，轉送中山醫院。
2樓為屋主弟弟、弟妹與22歲女兒同住，屋主39歲小兒子也睡在2樓，清晨4人聽到聲響後，驚險逃出。
屋主的張姓外甥難過指出，原本同住3樓的二兒子昨天外出工作，躲過死劫，但從此與22歲兒子天人永別，心情難以平復，已趕回處理後事。
據悉，3樓有神明廳與廚房，疑似電器類觸發火勢。台中市消防局表示，初步看來神明廳受燒情況最為嚴重，但是否為電視、燭台等電器類引燃？詳細起火原因有待火調科進一步釐清。
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