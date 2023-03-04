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金門金寧鄉環島北路接連2起車禍 造成3人受傷

聯合報／ 記者江婉儀／金門即時報導

金門縣金寧鄉環島北路后沙及仁愛新村路段昨天接連發生2起交通事故，警方接獲通報後，立即派遣警力前往事故現場處置，並由消防隊協助將受傷的2名駕駛及1名附載乘客送醫救治。

警方表示，昨天下午16點30分，陳姓女子開車沿著環島北路二段由金湖往金城方向行駛，行經后沙路段時，疑似因身體狀況不佳，導致自撞路邊行道樹，造成自小客車前車頭損壞，陳姓駕駛胸口挫傷。

同天下午16點45分，潘姓男子開車沿環島北路一段由金寧往金城方向行駛，行經仁愛新村路段要右轉時，與騎機車載洪姓女乘客的蔣姓男子發生車禍，導致蔣男的機車車頭損壞，蔣男與洪女身上多處擦挫傷，2起事故傷者均由消防隊送往部立金門醫院做進一步治療，酒測值均為零，警方排除酒後駕車，詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局呼籲，用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快。另提醒駕駛人，開車前應留意自身身體狀況，如身體狀況不佳應擇安全地點做適當休息，以避免事故發生。

陳姓女子駕駛自小客車沿著環島北路二段由金湖往金城方向行駛，行經后沙路段時，疑似因身體狀況不佳，導致自撞路邊行道樹。圖／金城分局提供
陳姓女子駕駛自小客車沿著環島北路二段由金湖往金城方向行駛，行經后沙路段時，疑似因身體狀況不佳，導致自撞路邊行道樹。圖／金城分局提供

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