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藍寶堅尼跑車北宜跑山 稱閃車不慎自撞護欄 四輪全爆

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車，與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。

新店警方今天上午6時39分獲報，坪林區北宜路36公里處發生車禍，員警到場只見一輛藍寶堅尼車車身多處毀損，且4個輪胎全部都爆胎，停靠在路邊。

據了解，車主洪姓男子（38歲）向警方表示，當時開車由新店往宜蘭方向行駛，因閃避ㄧ輛小貨車，不慎失控撞上護欄並滑至對向車道，導致整輛跑車傷痕累累，初估修車費用至少百萬元起跳。

洪男並未受傷，也無酒駕，不需就醫，表示會自行聯繫車行來拖車，警方則依規定處理，並呼籲駕車行經北宜公路應注意車前狀況，勿超速，以免發生事故後悔不及。

洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
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洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。記者王長鼎／翻攝

跑車 北宜公路

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