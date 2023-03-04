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藍寶堅尼跑車北宜跑山 稱閃車不慎自撞護欄 四輪全爆
洪姓男子今天開藍寶堅尼跑車，與車友上北宜公路由新北市新店區往宜蘭方向跑山出遊，在坪林路段自稱閃車不慎自撞護欄，導致跑車四個輪胎全部爆胎，因未波及其他人車，自行聯繫拖車，警方則依規定處理。
新店警方今天上午6時39分獲報，坪林區北宜路36公里處發生車禍，員警到場只見一輛藍寶堅尼車車身多處毀損，且4個輪胎全部都爆胎，停靠在路邊。
據了解，車主洪姓男子（38歲）向警方表示，當時開車由新店往宜蘭方向行駛，因閃避ㄧ輛小貨車，不慎失控撞上護欄並滑至對向車道，導致整輛跑車傷痕累累，初估修車費用至少百萬元起跳。
洪男並未受傷，也無酒駕，不需就醫，表示會自行聯繫車行來拖車，警方則依規定處理，並呼籲駕車行經北宜公路應注意車前狀況，勿超速，以免發生事故後悔不及。
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