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影／監管帳戶騙婦人 板警接獲里長通報 埋伏逮2車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。警詢後今天依詐欺罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局後埔派出所昨天中午接獲國泰里里長熱心提供里內林姓婦人疑似遭詐騙，員警吳育奇、曾冠雄到達被害人住家後，經了解為詐騙集團誆騙被害人需將帳戶內35萬元現金交付監管，才能避免牢獄之災。後埔所長曾進議隨即組成專案小組，指派員警進駐被害人家中安撫被害人情緒，並指導被害人如何與詐團成員應對。

果真，詐騙集團在昨天下午3時許通知婦人面交取款，警方立即在雙方約定的板橋區國泰街周遭埋伏，確認詐欺車手與林婦在板橋放送所公園內互相確認身分並交付現金後，立即一湧而上，當場逮捕面交車手許姓男子（19歲），同夥另一名負責監看車手李姓男子（21歲）見情況不對，隨即騎機車逃逸，警方立即啟動線上攔截圍捕，在板橋區重慶路逮捕到案，查扣手機2支及假公文3張。警詢後將許、李2人依詐欺罪嫌移送新北地檢察署偵辦。

板橋警分局統計轄內111年詐騙案發生763件，財物損失總金額為5億 1000多萬元。經分析詐騙案件手法前三高為「猜猜我是誰」、「假投資」、「假冒公務員詐財」。提醒家中若有長輩或獨居家人應給予關心，時時提醒家人提高警覺，避免遭詐騙。

新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人遭詐團以監管帳戶為由詐騙要求面交35萬元，板橋警分局後埔派出所接獲里長通報，昨天下午趁詐團車手出面取款，當街逮捕許姓及林姓車手到案，查扣手機2支及偽造假公文3張。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 車手

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