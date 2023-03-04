1次遇詐仍得不到教訓 男子再落投資陷阱險再受騙
61歲李姓男子去年落入投資股票詐騙圈套，被騙15萬元，不料，3天前他又遇「領取飆股」的詐騙手法，到銀行執意匯款，幸行員聯絡警方勸阻，他才沒再上當。
3月1日中午，李姓男子到高雄市小港區元大銀行，要匯款10萬元到可疑帳戶，行員怕他上當，找來高雄市警小港分局漢民派出所員警勸阻。
警方得悉，李見Line群組的投資訊息，「未上市股票、領取飆股、抽中高獲利股票」，其中有人稱群組內有老師可帶領會員投資股票，李才前往銀行匯款。
警方檢視李所稱的投資平台網頁，告知是詐騙集團慣用的假投資詐騙手法，引誘投資人匯款，但事後根本無法出金取回獲利，即關閉封鎖群組。
更令員警意外的是，李去年也遭以同樣詐騙手法騙走15萬元，但是他仍執意試試，才險些又掉入詐騙集團的陷阱中。他接受勸說，相信自己遇到詐騙集團，放棄匯款，並向警方和行員道謝。
小港警分局呼籲，近期詐騙集團多以創設LINE假投資群組，於群組中以領取飆股、老師帶牌、抽中高獲利股票等話術，群組內之詐團成員扮演假會員角色，製造獲利假象，進而誘騙被害人購買「未上市股票」，民眾應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信對方指示交付現金或匯款，撥打內政部警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當。
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