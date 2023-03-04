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新北鶯歌男騎士自撞電桿 頭顱破裂送醫不治肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區林姓男子，今天清晨騎乘機車，行經八德路近31號前，突然失控自撞一旁電線桿，導致機車車頭全毀，林男拋摔落地，頭顱破裂當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治，騎士有無酒駕抽血待驗，事故原因則待調查釐清。

據了解，林姓男子（44歲）為衛浴設備廠員工，今天凌晨零時許，他從桃園八德沿著新北市鶯歌區八德路騎乘，途中行經近八德路31號前，失控自撞一旁電線桿，導致機車車頭全毀，林男抛飛落地，頭部重創破裂當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍因傷勢過重於今天凌晨1時41分左右宣告不治。

事後警方通知家屬到院協助，面對丈夫車禍死亡，林妻不敢置信一度在醫院內痛哭失聲，直到其他家屬趕與安撫才稍微平復。家人不清楚林男為何凌晨，要騎車去哪裡？又為何要騎往反方向，目前林男已抽血，尚待確認有無酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，由警方持續調查釐清。

新北市鶯歌區林姓男子騎車自撞電線桿，送醫後不治身亡，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區林姓男子騎車自撞電線桿，送醫後不治身亡，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區林姓男子騎車自撞電線桿，送醫後不治身亡，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區林姓男子騎車自撞電線桿，送醫後不治身亡，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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