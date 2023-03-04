賓士車切西瓜未禮讓直行機車 車頭損毀騎士受傷

外送員蘇姓男子昨天騎車送貨途中，遇蔡姓男子開賓士轎車左轉，不料賓士車疑轉彎車沒禮讓直行車，釀成車禍，蘇撞上賓士左車頭，騰空落地，送醫後暫無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

昨天上午11時40分左右，蘇姓外送員（33歲）騎車沿高雄市新興區復興二路直行，經過復興二路與五福二路口，遇對向的蔡姓男子（34歲）開賓士車要左轉，蘇的機車直接撞上賓士車左車頭，他騰空過賓士車頭，正被停等紅燈的機車行車記錄器錄得車禍瞬間。

影片經貼上網路，網友直稱賓士車左轉未讓直行車「恐怖」、「原來高雄不只暖，還有西瓜」。