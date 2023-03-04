賓士車切西瓜未禮讓直行機車 車頭損毀騎士受傷
外送員蘇姓男子昨天騎車送貨途中，遇蔡姓男子開賓士轎車左轉，不料賓士車疑轉彎車沒禮讓直行車，釀成車禍，蘇撞上賓士左車頭，騰空落地，送醫後暫無大礙，確實肇事原因由警方調查中。
昨天上午11時40分左右，蘇姓外送員（33歲）騎車沿高雄市新興區復興二路直行，經過復興二路與五福二路口，遇對向的蔡姓男子（34歲）開賓士車要左轉，蘇的機車直接撞上賓士車左車頭，他騰空過賓士車頭，正被停等紅燈的機車行車記錄器錄得車禍瞬間。
影片經貼上網路，網友直稱賓士車左轉未讓直行車「恐怖」、「原來高雄不只暖，還有西瓜」。
警方表示，當時據報趕去車禍現場，發現騎士四肢擦挫傷，意識清楚，送大同醫院治療，無生命危險，對雙方酒測，都無酒駕情事。警方初步研判，疑因賓士車未禮讓直行機車造成車禍，確實肇事責任由交通大隊釐清。
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