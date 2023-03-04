離奇！ 彰化男子牽電動自行車被壓不治 死因仍待釐清

彰化市48歲卓姓男子，昨晚10時27分許，騎電動自行車返家，欲牽車進屋，疑因重心不穩摔倒，被電動自行車壓倒在地，直到今天清晨才被發現，送醫急救，仍告不治，依電動自行車的重量竟然會壓死人，令人費解，確切死因由警方調查中。

警方指出，今天清晨5時25分許，有林姓男子報案，指彰化市彰南路一段，有男子倒臥被電動自行壓住，林也通報119報案，經護人員送往彰化基督教醫院急救，但到院前已經死亡。

警方查出死者是48歲卓姓男子，經錄影內容發現，他是在昨晚10時27分許，騎電動自行車返家，隨後欲牽車至屋內時，因重心不穩摔倒，隨即被電動自行車壓倒在地，他幾經欲爬起來，持續兩、三分鐘，仍無法起身，後來就不動了，約7小時後才被發現。