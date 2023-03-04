新竹市前3大遭詐騙手法出爐 警局長解密破億詐術

詐騙案件層出不窮，為提升民眾識詐意識，杜絕詐騙案件發生，新竹市警察局局長張素菱今天上環宇廣播電台錄製反詐騙宣導影音，說明「解除分期付款」、「假投資」及「假網拍」等前3大詐欺手法，並解密詐騙集團常用話術，提醒民眾慎防遭詐騙。

警方統計，新竹市去年（2022年）遭詐騙最多的手法前三名，分別為「解除分期付款」、「假投資」及「假網拍」；其中「解除分期付款」及「假網拍」詐騙，都是從網路購物衍生出來且騙之多年的詐騙手法。

至於「假投資」詐騙案件雖然是從疫情開始後遽增的詐騙手法，但也是讓民眾財損金額最慘重的手法，由於新竹市平均所得高，假投資案近年來在新竹市也是居高不下。

新竹市警察局長張素菱在廣播節目上解析了詐騙集團的慣用話術及伎倆，提醒民眾拒接前方有+號的來電、不信標榜「高獲利」、「零風險」的投資廣告、看到商品不合理的低價及要求私下交易的情形保持警覺等，希望民眾多留意有效阻絕詐騙集團攻擊。

張素菱也呼籲民眾勿輕信不明網站投資，也不要輕易提供個人資料或聽其指示操作ATM或電子錢包，留意潛藏詐騙話術。民眾可加入Line「165防騙宣導」及新竹市警察局刑警大隊臉書粉專，隨時關注詐騙新手法，保護自已也可提醒並保護親朋好友。

新竹市警察局指出，近期製作「反詐騙宣導摺頁」，除以懶人包方式和市民解說「解除分期付款」、「假投資」及「假網拍」詐騙手法及詐騙話術，同時將警政署長近期推播的防詐宣導影片連結，採QR Code方式融入摺頁，民眾可逕洽刑事警察大隊索取。