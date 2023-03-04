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影／台中后里惡火奪祖孫3命 鄰居：屋主夫婦勤勞揀回收
台中后里智生路一棟透天厝民宅今凌晨發生大火，住透天厝3樓的68歲黃姓屋主、65歲妻子，以及22歲長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治；張姓女鄰居說，屋主夫婦很勤勞，在一樓揀回收分類，長孫國中時看過，後來因癲癇發病，就沒有看過。
台中市消防局說，今天凌晨2時27分獲報，后里區智生路住宅火警，出動消防車15輛、救護車6車次，50名消防員灌救，現場為透天3樓，3樓因有較多的易燃隔間，現場4人因深度睡眠來不及脫困，由消防人員救出，44歲屋主大兒子燒燙傷、意識清楚，屋主祖孫3人已無呼吸心跳，火勢於2時43分控制，3時03分撲滅，起火原因由火調人員調查中。
墩東里長張建湖說，現場透天厝，死者夫妻從事資源回收工作，一樓堆放資源回收物，二、三樓住黃家三代八口人，包括二樓4人，三樓住4人。二樓住屋主弟弟、弟媳、侄女，以及小兒子；三樓住屋主夫妻、大兒子和長孫。
已經逃生的40歲屋主小兒子說，住3樓的68歲父親、65歲母親、44歲大哥和二哥的22歲兒子睡3樓，他自己睡在2樓，聽到3樓傳出爆炸聲，馬上逃出屋外。
鄰居張小姐說，她家曬衣場與黃家後陽台相對，她看到黃家二樓後陽台有火光，廚房冒濃煙，當時向內喊人，但屋內都沒人回應，繞到大門聽到屋主弟弟、弟媳說「你提水有用嗎？你一直在提水有用嗎？」她打完電話，消防隊很快就到了；火很快就熄滅，以為沒事了，結果後來又聽到「砰！」、「砰！」爆炸聲。
鄰居張小姐指出，死者屋主夫婦很勤勞，揀回收分類，生活應該是沒問題，日曬雨淋、進進出出，回收分類。是否都退休？對，夫妻倆很勤勞，妻子雖腳不方便，仍進進出出，長孫國中時看過，後來因癲癇發病，就沒有看過。
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