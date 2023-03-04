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嫌手機太卡沒錢買手機 他逛夜市用這招免費「舊換新」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子前晚在高雄鳳山區逛青年夜市，佯裝講電話，偷走攤販一支價值2000元的三星手機，被害人發現手機失竊報案；警方獲報調閱監視器，以車追人，通知黃到案說明，黃坦承因嫌手機速度慢，又沒錢買新機才偷竊。

鳳山警分局過埤派出所警方前天深夜11時許，接獲在青年夜市擺攤賣肉燥飯的40歲陳姓男子報案，指稱要收攤時，發現放在桌上一支價值2000元的三星牌手機不翼而飛。

警方受理後，隨即前往青年夜市調閱監視器，發現一名中年男子行經陳男的攤位後，又折返站在攤位旁假裝講電話，趁陳男做生意，不注意之際，將陳男放在桌上的手機偷走，隨後快步離開，騎機車逃逸。

警方鎖定竊賊衣著特徵及車號，查出是黃男涉案，昨晚9時許，通知他到案說明。黃辯稱原本只是單純逛夜市，因路過被害人攤位看到有手機放在桌上，想到自己手機很卡，沒錢換新機，才鬼迷心竅將手機偷走。

黃男當場交出偷竊的手機，警方查扣後交還陳男，警詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

高雄黃姓男子嫌手機太卡沒錢買手機，逛鳳山青年夜市時，偷竊攤販手機，免費「舊換新」。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子嫌手機太卡沒錢買手機，逛鳳山青年夜市時，偷竊攤販手機，免費「舊換新」。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子嫌手機太卡沒錢買手機，逛鳳山青年夜市時，偷竊攤販手機，警方查出他涉案，通知到案後，黃交出偷竊的三星手機。記者石秀華／翻攝
高雄黃姓男子嫌手機太卡沒錢買手機，逛鳳山青年夜市時，偷竊攤販手機，警方查出他涉案，通知到案後，黃交出偷竊的三星手機。記者石秀華／翻攝

夜市 青年 監視器

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