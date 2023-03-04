老婦出外曬暖陽 體力不支卡斑馬線
嘉義市有名9旬老婦因天氣寒冷窩在家中，一日下午看見室外好天氣，獨自推著輪椅外出曬暖陽，沒想到中途體力不支停在斑馬線上，在炎陽下往來車輛險象環生，剛好警方巡邏經過了解狀況後，協助推輪椅回家，家屬見狀才知道老婦自行外出，幸好沒有發生意外，感謝員警幫忙。
嘉義市北興派出所巡佐羅達霖、警員陳尹正，日前執行巡邏勤務經友愛路與北興街口附近，看見斑馬線處，有位老婦在沒人陪伴下獨坐輪椅不前，2人上前關心，婦人表示，因為看到室外天氣好有暖陽，所以獨自推行輪椅乘坐出門，順道前往北興市場逛逛，沒想到因年邁又推行乘坐輪椅離住家過遠致使體力不支，途中將輪椅停在行人斑馬線上；事發當時正值室外陽光強烈，員警協助把婦人推行到安全處，經詢問得知郭劉婦年逾90歲，住家並不遠。
員警於是幫忙推行老婦安全返家，剛抵達住家門口時，家屬見到怎麼有警察和自己婆婆在屋外而出門探望，經員警向家屬告知事情原由，家屬才得知，婆婆趁她忙於家事不注意時自己推行輪椅外出，幸好被員警發現協助回家，連忙感謝員警幫忙。
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