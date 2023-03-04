影／台中后里透天厝惡火祖孫3死1傷 2兒子工作逃死劫

台中后里智生路一棟透天厝民宅今凌晨發生大火，住透天厝3樓的68歲黃姓屋主、65歲妻子，以及22歲長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治；同住3樓的大兒子第一時間逃出燒傷，原本二兒子也住3樓，昨天外出工作，逃過死劫。

台中市消防局今天凌晨2時27分獲報，后里區智生路住宅火警，派遣第五大隊、外埔、后里、豐原及豐南等4個分隊，共出動消防車15輛、救護車6車次，人員50名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

洪智勇表示，現場是透天3層RC建築物，住3樓的4位民眾疑因深度睡眠來不及脫困，三樓因有較多的易燃隔間，受損較為嚴重，消防人員進屋將人救出時，44歲黃姓大哥燒燙傷、意識清楚，祖孫3人已無呼吸心跳，火勢於2時43分控制，3時03分撲滅，起火原因由消防局火調人員調查中。

墩東里長張建湖說，現場透天厝，死者夫妻從事資源回收工作，一樓堆放資源回收物，二、三樓住黃家三代八口人，包括二樓4人，三樓住4人。二樓住屋主弟弟、弟媳，以及侄女，三樓住屋主夫妻、大兒子和長孫。

已經逃生的40歲屋主小兒子說，住3樓的68歲父親、65歲母親、44歲大哥和二哥的22歲兒子睡3樓，他自己睡在2樓，聽到3樓傳出爆炸聲，馬上逃出屋外。