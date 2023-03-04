快訊

扶養壓力擊敗人口紅利 三明治世代「一打三」困境怎解？

網球版「新竹棒球場」？選手因場地受傷退賽 盧彥勳發文痛批

國際郵輪防疫鬆綁！自主防疫期間登船「有症狀再篩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中后里透天厝惡火祖孫3死1傷 2兒子工作逃死劫

聯合報／ 記者趙容萱林佩均／台中即時報導

台中后里智生路一棟透天厝民宅今凌晨發生大火，住透天厝3樓的68歲黃姓屋主、65歲妻子，以及22歲長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治；同住3樓的大兒子第一時間逃出燒傷，原本二兒子也住3樓，昨天外出工作，逃過死劫。

台中市消防局今天凌晨2時27分獲報，后里區智生路住宅火警，派遣第五大隊、外埔、后里、豐原及豐南等4個分隊，共出動消防車15輛、救護車6車次，人員50名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

洪智勇表示，現場是透天3層RC建築物，住3樓的4位民眾疑因深度睡眠來不及脫困，三樓因有較多的易燃隔間，受損較為嚴重，消防人員進屋將人救出時，44歲黃姓大哥燒燙傷、意識清楚，祖孫3人已無呼吸心跳，火勢於2時43分控制，3時03分撲滅，起火原因由消防局火調人員調查中。

墩東里長張建湖說，現場透天厝，死者夫妻從事資源回收工作，一樓堆放資源回收物，二、三樓住黃家三代八口人，包括二樓4人，三樓住4人。二樓住屋主弟弟、弟媳，以及侄女，三樓住屋主夫妻、大兒子和長孫。

已經逃生的40歲屋主小兒子說，住3樓的68歲父親、65歲母親、44歲大哥和二哥的22歲兒子睡3樓，他自己睡在2樓，聽到3樓傳出爆炸聲，馬上逃出屋外。

死者屋主的張姓外甥表示，二舅與二舅媽、長孫在三樓被發現，二舅趴在樓梯口，二舅媽在房內已無氣息，消防員進入另一間房發現22歲長孫，救出已無呼吸心跳。

台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治，透天厝一樓堆放資源回收物品。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治，透天厝一樓堆放資源回收物品。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治，透天厝一樓堆放資源回收物品。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治，透天厝一樓堆放資源回收物品。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治。記者林佩均／攝影
台中后里透天厝民宅今凌晨大火，黃姓屋主夫婦和長孫等祖孫3人被救出送醫仍不治。記者林佩均／攝影

透天厝 兒子

延伸閱讀

台中后里民宅凌晨大火 祖孫8人同住...3死1傷

口罩商只有1樓裝住警器 15歲弟被母電話叫醒關門不及喪命

變態叔叔接11歲姪女放學到透天厝性侵 送iPhone手機要她不准說出去

女拒繳酒駕罰鍰4萬5千元 台南分署查封透天厝立刻繳清

相關新聞

影／台中后里透天厝惡火祖孫3死1傷 2兒子工作逃死劫

台中后里智生路一棟透天厝民宅今凌晨發生大火，住透天厝3樓的68歲黃姓屋主、65歲妻子，以及22歲長孫等祖孫3人被救出送醫...

影／台中后里惡火奪祖孫3命 鄰居：屋主夫婦勤勞揀回收

台中后里智生路一棟透天厝民宅今凌晨發生大火，住透天厝3樓的68歲黃姓屋主、65歲妻子，以及22歲長孫等祖孫3人被救出送醫...

影／板橋男駕駛疑恍神 開車衝進超商 騎樓婦人挨撞送醫傷重不治

林姓男子今天早上開車要去市場擺攤，行經新北市板橋區時，疑似精神不濟，整輛車直接撞進路口超商，超商店員幸運躲過一劫，但一名正巧路過的婦人被撞，當場無生命跡象，送醫搶救，最後仍因傷重不治。據了解，林男酒測值為零，確實發生原因現由警方調查釐清中。

驚！酒駕男騎士肖想橫跨南北高雄 警即時半途攔獲

高雄市鳥松區日前54歲莊姓男騎士行經中正路與長青街路口時，因變換車道未打方向燈，遭後方鳥松分駐所警員攔停盤查，莊渾身酒氣...

新北鶯歌男騎士自撞電桿 送醫不治肇因待查

新北市鶯歌區林姓男子，今天清晨騎乘機車，行經八德路近31號前，突然失控自撞一旁電線桿，導致機車車頭全毀，林男拋摔落地當場...

賓士車切西瓜未禮讓直行機車 車頭損毀騎士受傷

外送員蘇姓男子昨天騎車送貨途中，遇蔡姓男子開賓士轎車左轉，不料賓士車疑轉彎車沒禮讓直行車，釀成車禍，蘇撞上賓士左車頭，騰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦