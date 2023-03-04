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屏東男子放火清祖墳雜草 警逮人送辦

中央社／ 屏東縣4日電

屏東縣政府2月27日宣布，接獲墓地內火警即依放火罪追究刑責，昨天中午12時許，崁頂鄉一處墓地發生火警，起因為蘇姓男子整理祖墳放火燒雜草，遭警方依法送辦。

屏東消防局在228連假期中，接獲逾百件雜草火警，消防員疲於奔命，還有一名蕭姓消防隊員值勤時殉職，另外，佳冬鄉邱姓老翁整理墓地時遭大火燒死。屏東縣長周春米2月27日指示擴大宣導公墓禁燒雜草，且在公墓內接獲通報火警即以放火罪查辦。

屏東縣警察局東港分局崁頂分駐所長陳伯忠接受媒體聯訪指出，昨天中午12時許，崁頂鄉北勢村後廍路段旁公墓雜草起火，立即通報消防隊到場，同步在公墓內搜索，當場查獲涉嫌縱火的蘇姓男子。

陳伯忠表示，46歲蘇男清掃祖母墓園，見太多雜草放火燃燒，因而引發大火，經消防人員到場後撲滅，所幸未有人員受傷及財物損失，全案調查後將依刑法公共危險罪章第175條第一項放火罪，移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

警方呼籲，掃墓期間民眾要有「4不2記得」，不亂丟菸蒂、不亂燒、不飛揚冥紙、不燃放鞭炮；記得熄滅餘燼、記得收拾垃圾，維護公共安全。

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