單親少女頓失家中支柱 鐵漢警自掏腰包暖助渡難關

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄15歲買姓少女的父親日前送醫辭世，買女與姑姑前往旗山分局溝坪派出所報請相驗，所長吳順吉得知買女父母離異多年，家計僅靠父親打零工微薄收入維持，如今喪葬費都付不出來，當下吳順吉拿出5千元給買女應急，除報請社會局協助，並為買女四處奔波，請求各方愛心協助。

本周三晚間買女與姑姑來到派出所時正值晚餐時間，吳順吉主動上前詢問，得知買女父親辭世頓時生活陷入困境，他先以泡麵讓2人果腹，隨後安撫買女不要擔心父親喪葬費問題，嗣後立即通報社會局進行關懷訪視和開案提供服務。經吳順吉多方聯繫後，終於獲得慈濟功德會允諾幫忙，買姓小女生往後就讀高中的所有學費、生活費用，將由該功德會負責協助。

據悉，吳順吉過往就有多件愛心善舉，本不想對外宣揚，不過，旗山分局指出，此舉正好反映警政署推動社區警政再出發，轄區內無論是治安、交通或為民服務等工作，那裡需要警察，警察就在那裡，助人為善本為警察職責典範。

慈濟功德會前往關心。記者古和純／翻攝
慈濟功德會前往關心。記者古和純／翻攝
旗山分局協助買女。記者古和純／翻攝
旗山分局協助買女。記者古和純／翻攝

警察 愛心 女生

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