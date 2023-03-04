單親少女頓失家中支柱 鐵漢警自掏腰包暖助渡難關

林姓男子今天早上開車要去市場擺攤，行經新北市板橋區時，疑似精神不濟，整輛車直接撞進路口超商，超商店員幸運躲過一劫，但一名正巧路過的婦人被撞，當場無生命跡象，送醫搶救，最後仍因傷重不治。據了解，林男酒測值為零，確實發生原因現由警方調查釐清中。

2023-03-04 09:04