快訊

房子要給小孩繼承 2016年後買的要留意「房地合一稅」

2隻小石虎遭火噬…疑燒雜草釀災 石虎媽救不出寶寶失落回巢影片曝

高雄上演八點檔戲碼 小三扯小四頭髮警噴辣椒水才鬆手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

62歲黃姓婦人和56歲欒姓婦人，昨晚在高雄路邊起口角，黃緊抓欒的頭髮不放，黃的女兒在場幫腔，75歲的李姓男子在旁觀看，警方獲報趕抵，朝黃噴辣椒水，她才鬆手；警方事後調查，黃、欒是李的小三和小四，因吃醋才當街上演八點檔戲碼。

警方調查，李姓男子雖已高齡75歲，但年輕時，卻享有齊人之福，搞婚外情，和黃婦產下一女，後又和欒姓婦人有曖昧關係，小三和小四彼此均知對方身分，因爭風吃醋早看對方不順眼。

昨晚7時許，黃婦帶著33歲的女兒，在建德路和建昌路堵住李男和欒婦的去路，雙方發生口角，黃和欒打了起來，互相扯髮，黃的女兒在場幫腔，李勸架不成，無奈在場觀看。

黃、欒2婦當街上演八點檔戲碼，轄區警方獲報趕抵，黃仍緊抓欒婦的頭髮不放，李見警方趕來急喊「救命啊，快點來」，警方見黃不肯放手，拿出辣椒水朝黃噴灑，黃的女兒見狀趨前幫母親，遭警方喝斥「趴下、後退」，黃的女兒解釋「不要打我媽，我在這裡陪她而已」，隨後還急call丈夫前來相助。

警方緊急叫線上警網支援，控制現場後，因黃、欒2人手腳和頭部挫傷，先送將2人送醫治療。

警方事後調查，黃婦和欒婦是李男的小三和小四，因彼此爭風吃醋，早已互看不順眼，才當街打了起來，雖雙方互不提告，警方仍依違反社會秩序維護法第87條第1項第2款，可處1萬8000元以下罰鍰，將黃、欒2人移請高雄地院簡易庭裁處。

高雄昨晚上演八點檔戲碼，黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，昨黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放，直到警方趕抵噴辣椒水才鬆手。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高雄昨晚上演八點檔戲碼，黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，昨黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放，直到警方趕抵噴辣椒水才鬆手。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高雄昨晚上演八點檔戲碼，黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，昨黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放，李男在旁觀看(右)，直到警方趕抵噴辣椒水才鬆手。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高雄昨晚上演八點檔戲碼，黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，昨黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放，李男在旁觀看(右)，直到警方趕抵噴辣椒水才鬆手。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高雄昨晚上演八點檔戲碼，黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，昨黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高雄昨晚上演八點檔戲碼，黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，昨黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」

辣椒水 頭髮

延伸閱讀

高雄人愛輕軌嗎？他問「成效是好是壞」 網友大讚1方面很成功

陳其邁後天訪日 將參觀高雄人捐款重建的熊本城天守閣

陳其邁3月5日啟程赴日本 行銷高雄農漁特產與招商

生猛25公分回來了！Netflix限制級影集《性／生活》第二季預告公開　小三、新歡加入戰局

相關新聞

影／板橋男駕駛疑恍神 開車衝進超商 騎樓婦人挨撞送醫傷重不治

林姓男子今天早上開車要去市場擺攤，行經新北市板橋區時，疑似精神不濟，整輛車直接撞進路口超商，超商店員幸運躲過一劫，但一名正巧路過的婦人被撞，當場無生命跡象，送醫搶救，最後仍因傷重不治。據了解，林男酒測值為零，確實發生原因現由警方調查釐清中。

台中后里民宅凌晨大火 祖孫8人同住...3死1傷

台中后里智生路一間民宅今凌晨發生大火。消防隊員到場搶救，透天厝內住祖孫8人，黃姓祖孫3人被救出時，已無呼吸心跳，送醫急救...

高雄酒客敬酒險衝突 男子激動稱沒錯警方一查完了

高雄市新興區某酒吧今天凌晨出現酒客糾紛，許姓男子與旁桌酒客起口角，雙方劍拔弩張，險些發生衝突；警方據報到場，許情緒激動，...

百萬轎車事故拖吊回廠 懸臂扯落電線桿慘遭二度傷害

今天下午5時26分，台南北區大興街附近發生車禍意外，有輛百萬轎車被撞發不動，請來拖吊車前來救援，欲載回原廠維修，未料，拖...

高雄上演八點檔戲碼 小三扯小四頭髮警噴辣椒水才鬆手

62歲黃姓婦人和56歲欒姓婦人，昨晚在高雄路邊起口角，黃緊抓欒的頭髮不放，黃的女兒在場幫腔，75歲的李姓男子在旁觀看，警...

阿昭署長來了防詐影片 桃園5警分局配合加強宣導

詐騙案件層出不窮，警政署長黃明昭特別針對「假網路購物」、「投資詐欺」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦