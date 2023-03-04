高雄上演八點檔戲碼 小三扯小四頭髮警噴辣椒水才鬆手

62歲黃姓婦人和56歲欒姓婦人，昨晚在高雄路邊起口角，黃緊抓欒的頭髮不放，黃的女兒在場幫腔，75歲的李姓男子在旁觀看，警方獲報趕抵，朝黃噴辣椒水，她才鬆手；警方事後調查，黃、欒是李的小三和小四，因吃醋才當街上演八點檔戲碼。

警方調查，李姓男子雖已高齡75歲，但年輕時，卻享有齊人之福，搞婚外情，和黃婦產下一女，後又和欒姓婦人有曖昧關係，小三和小四彼此均知對方身分，因爭風吃醋早看對方不順眼。

昨晚7時許，黃婦帶著33歲的女兒，在建德路和建昌路堵住李男和欒婦的去路，雙方發生口角，黃和欒打了起來，互相扯髮，黃的女兒在場幫腔，李勸架不成，無奈在場觀看。

黃、欒2婦當街上演八點檔戲碼，轄區警方獲報趕抵，黃仍緊抓欒婦的頭髮不放，李見警方趕來急喊「救命啊，快點來」，警方見黃不肯放手，拿出辣椒水朝黃噴灑，黃的女兒見狀趨前幫母親，遭警方喝斥「趴下、後退」，黃的女兒解釋「不要打我媽，我在這裡陪她而已」，隨後還急call丈夫前來相助。

警方緊急叫線上警網支援，控制現場後，因黃、欒2人手腳和頭部挫傷，先送將2人送醫治療。