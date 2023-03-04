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台中透天厝凌晨大火 祖孫三代8人同住...3死1傷

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台中后里民宅凌晨大火 祖孫8人同住...3死1傷

聯合報／ 記者林佩均游振昇／台中即時報導

台中后里智生路一間民宅今凌晨發生大火。消防隊員到場搶救，透天厝內住祖孫8人，黃姓祖孫3人被救出時，已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，其餘獲救家人悲痛不已。

透天厝裡住三代同堂8人，已經逃生的40歲黃姓男子說，68歲父親、65歲母親、44歲大哥和二哥的22歲兒子睡3樓，他自己睡在2樓，聽到3樓傳出爆炸聲，馬上逃出屋外。

台中市消防局第五大隊副大隊長洪智勇表示，4日凌晨2點27分接獲報案後，立即派員前往。消防人員進屋將人救出時，44歲黃姓大哥燒燙傷、意識清楚，祖孫3人己無呼吸心跳。

住3樓的4位民眾疑因深度睡眠來不及脫困，而民宅三樓因有較多的易燃隔間，導致3樓受損較為嚴重，台中市消防局今天凌晨2點27分獲，后里區智生路住宅火警，派遣第五大隊、外埔、后里、豐原及豐南等4個分隊，共出動消防車15輛、救護車6車次，人員50名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

現場是透天3層RC建築物，火勢於2點43分控制，3時03分撲滅，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供
台中市后里區今天凌晨民宅大火，3死1傷。圖／民眾提供

透天厝 后里 台中市

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