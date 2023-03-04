阿昭署長來了防詐影片 桃園5警分局配合加強宣導

詐騙案件層出不窮，警政署長黃明昭特別針對「假網路購物」、「投資詐欺」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」錄製「阿昭署長來了」防詐影片提醒民眾，桃園中壢、平鎮、楊梅、龍潭及大溪警分局也至轄內公共場域播放並宣導提醒民眾。

中壢警分局長唐嘉仁表示，感謝新光影城同意警方於影城內電視牆播放影片，員警也於現場宣導並發放精美小禮。呼籲民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，避免上當。

平鎮警分局今至轄內社福館、大型賣場及國小宣導，並利用交通流量大的路口電視牆播送影片；平鎮警分局偵查隊隊長陳麒益指出，希望透過活潑生動及頻繁播放的方式，讓民眾能更進一步的認識詐騙集團慣用伎倆，並積極主動出擊，打擊犯罪。

楊梅警分局則是到轄內金融機構快閃宣導，並利用官網及臉書粉絲專頁廣為宣導系列影片並協調電視業者、廣播電臺協助於熱門時段加強推播，並於各機構實體電視牆廣為播放，另前往民眾聚集處所以手持媒體播放給民眾閱覽；楊梅警分局長張仁傑表示，警方已成立打詐小隊加強查緝力道，並持續結合市府各局處跨部門及在地機構團體，實施分齡分眾宣導。

龍潭警分局長張鶴瓊則親自向龍潭扶輪社成員一一解說5種詐騙類型，並針對影片內容逐一解釋給現場來賓，有莊姓成員表示，如果早一點看到這宣導就不會上當被騙了；張鶴瓊也提醒對懷疑為詐騙可能，可以利用165反詐騙專線或110報案電話查證，警方皆會提供詳細諮詢服務。