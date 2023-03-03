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百萬轎車事故拖吊回廠 懸臂扯落電線桿慘遭二度傷害

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今天下午5時26分，台南北區大興街附近發生車禍意外，有輛百萬轎車被撞發不動，請來拖吊車前來救援，欲載回原廠維修，未料，拖吊車懸臂勾到電線，電線桿傾倒又砸到轎車，附近住戶用電也受波及，警方通報台電搶修，1小時後才恢復電力，交通也恢復順暢。

台南市警五分局據報，中華北路1段、大興街附近，有輛民間拖吊懸臂勾到電線，導致電線掉落，電線桿傾斜路上，立即調派和緯所員警到場查處。員警抵達現場，才發現該拖吊車上有輛百萬轎車，因車禍事故，再遭電線桿「二度傷害」。

員警現場維持交通秩序外，緊急通報台電人員到場，台電人員晚間6時17分到場處理後，花了1個小時扶正電線桿等，附近住戶恢復電力，交通也恢復順暢。現場有民眾圍觀拍照，直呼這輛轎車 實在太衰了。

員警抵達現場，發現該拖吊車上有輛百萬轎車，因車禍事故經拖車回原廠維修，再遭電線桿「二度傷害」。圖／讀者提供
員警抵達現場，發現該拖吊車上有輛百萬轎車，因車禍事故經拖車回原廠維修，再遭電線桿「二度傷害」。圖／讀者提供
台南北區大興街附近傍晚發生車禍意外，有輛百萬轎車被撞發不動，請來拖吊車前來救援，欲載回原廠維修，拖吊車懸臂勾到電線，電線桿傾倒又砸到轎車。圖／讀者提供
台南北區大興街附近傍晚發生車禍意外，有輛百萬轎車被撞發不動，請來拖吊車前來救援，欲載回原廠維修，拖吊車懸臂勾到電線，電線桿傾倒又砸到轎車。圖／讀者提供
台電人員緊急調員到場處理後，花了1個小時扶正電線桿等，附近住戶恢復電力，交通也恢復順暢。圖／讀者提供
台電人員緊急調員到場處理後，花了1個小時扶正電線桿等，附近住戶恢復電力，交通也恢復順暢。圖／讀者提供

台電 台南 車禍

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