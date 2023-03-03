聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山翻車意外 檢警相驗未綁安全帶拋車外腦部重創亡
昨天夜裡嘉義縣阿里山鄉年約41歲林姓男子駕駛自小客車行經阿里山公路時不明原因衝向邊坡翻落嘉169線22.1公里處，林男當場被拋出車外，送醫後仍治死亡。今天下午檢警相驗，死者沒有綁安全帶，疑車速過快失控翻車被拋出車外，腦部重創死亡，初步勘查沒有和其他車輛發生碰撞，另抽眼球液送驗釐清是否酒駕。
嘉義縣消防局昨天晚上9時33分接獲報案，有輛自小客不慎衝下169線22公里處（樂野派出所附近），翻覆於路旁，立即派遣奮起湖分隊人車前往救援，搜救人員抵達現場發現自小客駕駛倒臥在事故地點路旁，由救護車緊急送往石棹醫療站急救，現場經擴大搜索未發現有其他傷者。
警方初步調查，居住阿里山鄉樂野村的林男駕車沿台18線阿里山公路，由東向西往嘉義市方向行駛，行經台18線63.1公里處不明原因偏離車道衝向邊坡翻覆嘉169縣道22.1公里處路旁，林男被拋出車外，當場失去生命跡象，送醫後不治。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言