阿里山翻車意外 檢警相驗未綁安全帶拋車外腦部重創亡

昨天夜裡嘉義縣阿里山鄉年約41歲林姓男子駕駛自小客車行經阿里山公路時不明原因衝向邊坡翻落嘉169線22.1公里處，林男當場被拋出車外，送醫後仍治死亡。今天下午檢警相驗，死者沒有綁安全帶，疑車速過快失控翻車被拋出車外，腦部重創死亡，初步勘查沒有和其他車輛發生碰撞，另抽眼球液送驗釐清是否酒駕。

嘉義縣消防局昨天晚上9時33分接獲報案，有輛自小客不慎衝下169線22公里處（樂野派出所附近），翻覆於路旁，立即派遣奮起湖分隊人車前往救援，搜救人員抵達現場發現自小客駕駛倒臥在事故地點路旁，由救護車緊急送往石棹醫療站急救，現場經擴大搜索未發現有其他傷者。