男甜言蜜語高薪誆女子 原來自營新興毒品雜貨店販毒

陳姓等2名男子在網上利用社交軟體帳號隨機誘騙，被害男女提供高薪工作，基隆警方接獲一名媽媽報案循線逮捕2男，查扣各式混合性新興毒品，儼然小型毒品雜貨店，昨天訊後依違反毒品危害防治條例移送基隆地檢署偵辦，兩男遭裁定收押。

警方調查，去年11月間，一名母親帶著女兒到分局報案，女兒在網路上被誆稱可介紹工作賺錢，並經常傳送甜言蜜語以及可提供高薪工作等的訊息，母疑騙局報案。

第三分局偵查隊成立專案小組，報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，鎖定陳姓（29歲）及鄭姓（23歲）2名男子涉案，查出使用假資料註冊社交軟體帳號，隱匿真實身分，隨機在交友網站誘騙，以「有朋友想要賺錢的聯絡我」等口號，誘使被害人上當。