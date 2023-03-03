男甜言蜜語高薪誆女子 原來自營新興毒品雜貨店販毒
陳姓等2名男子在網上利用社交軟體帳號隨機誘騙，被害男女提供高薪工作，基隆警方接獲一名媽媽報案循線逮捕2男，查扣各式混合性新興毒品，儼然小型毒品雜貨店，昨天訊後依違反毒品危害防治條例移送基隆地檢署偵辦，兩男遭裁定收押。
警方調查，去年11月間，一名母親帶著女兒到分局報案，女兒在網路上被誆稱可介紹工作賺錢，並經常傳送甜言蜜語以及可提供高薪工作等的訊息，母疑騙局報案。
第三分局偵查隊成立專案小組，報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，鎖定陳姓（29歲）及鄭姓（23歲）2名男子涉案，查出使用假資料註冊社交軟體帳號，隱匿真實身分，隨機在交友網站誘騙，以「有朋友想要賺錢的聯絡我」等口號，誘使被害人上當。
專案小組抽絲剝繭，檢具相關事證3月1日聲請拘票及搜索票，與新莊警分局共同查緝2男到案，查扣獲毒梅片、毒哈密瓜錠、毒牛B咖啡、毒悍馬糖及毒彩虹菸等各式混合性新興毒品，儼然小型毒品雜貨店，訊後昨依違反毒品危害防治條例移送基隆地檢署偵辦，2男地方法院裁定羈押禁見，警方清查有無其他民眾受害。
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