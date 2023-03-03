台66車輛遭追撞5車擠成一團 幸無人受傷

今桃園楊梅台66快速道路往西向15.8公里處，61歲張姓男子駕駛砂石車由內側車道向右變換車道，前往出口匝道時，後方停等的4輛轎車及貨車遭65歲的邱姓營業貨運曳引車從後方追撞，造成五車連環事故，現場無人傷亡，駕駛酒測均為0，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。

今下午3時20分許，在楊梅區台66西向15.8公里處，張男駕駛砂石車由內側車道向右變換車道，前往出口匝道時，後方停等的4輛轎車及貨車，遭後方一煞車不及的邱男追撞，只見轎車車殼嚴重毀損，5輛車也全擠在一起，道路一度封閉，並於下午4時許排除。