台66車輛遭追撞5車擠成一團 幸無人受傷
今桃園楊梅台66快速道路往西向15.8公里處，61歲張姓男子駕駛砂石車由內側車道向右變換車道，前往出口匝道時，後方停等的4輛轎車及貨車遭65歲的邱姓營業貨運曳引車從後方追撞，造成五車連環事故，現場無人傷亡，駕駛酒測均為0，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。
今下午3時20分許，在楊梅區台66西向15.8公里處，張男駕駛砂石車由內側車道向右變換車道，前往出口匝道時，後方停等的4輛轎車及貨車，遭後方一煞車不及的邱男追撞，只見轎車車殼嚴重毀損，5輛車也全擠在一起，道路一度封閉，並於下午4時許排除。
警方獲報到場，所幸事故並無造成任何人員受傷受困，駕駛酒測均為0，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。
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