快訊

在野立委轟陳建仁用人民納稅錢宴請綠委 政院火速澄清

Google台灣恐裁逾180人、影響部門不明 公司回應了

63歲日男家中藏父母屍體10年 房東登門見這幕「細思極恐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照屁孩闖紅燈跑給警追 煞車不及擦撞警車吃2張罰單

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄17歲王姓男子無照騎車，因闖紅燈，遭巡邏員警攔查，王男心虛，不配合攔停加速逃逸；過程中，警二度試圖攔停，王卻因煞車不及，擦撞警用機車，所幸，雙方無大礙，另針對違規部分依法開罰。

這起事故發生於，今天下午2時30分許，楠梓警分局翠屏派出所員警在德民路執行巡邏勤務時，發現王男機車疑闖紅燈，形跡可疑，見警立即閃避，員警見狀示意攔查，但騎士不願配合反加速逃逸，還鑽進附近巷弄躲藏。

巡邏警記住車牌後，打算逕行舉發，未料，8分鐘後，在壽豐路又遇到王男，警要再次攔停時，王仍意圖閃躲，結果煞車不及，與警用機車擦撞，所幸，雙方只有擦傷，都無大礙。

因王男違反道路交通管理處罰條例，將依第21條1項1款、第43條1項1款分別開出無照駕駛，及危險駕駛罰單，恐要繳納3萬6000元罰金。

高雄17歲王姓男子無照騎車，不配合攔停加速逃逸；過程中，因煞車不及，擦撞警用機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄17歲王姓男子無照騎車，不配合攔停加速逃逸；過程中，因煞車不及，擦撞警用機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄17歲王姓男子無照騎車，不配合攔停加速逃逸；過程中，因煞車不及，擦撞警用機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄17歲王姓男子無照騎車，不配合攔停加速逃逸；過程中，因煞車不及，擦撞警用機車。記者陳弘逸／翻攝

罰單 警察

延伸閱讀

騎機車接老婆下班闖紅燈 警聞到他滿身酒味直接扣車

畫面驚悚！高雄女騎士闖紅燈 下一秒遭轎車撞飛重傷

騎士深夜闖紅燈 警驅車盤查聞出酒氣 抓包酒駕送辦

高雄闖紅燈遭攔發現酒駕 駕駛苦笑喝1小杯高粱不知會超過

相關新聞

無照屁孩闖紅燈跑給警追 煞車不及擦撞警車吃2張罰單

高雄17歲王姓男子無照騎車，因闖紅燈，遭巡邏員警攔查，王男心虛，不配合攔停加速逃逸；過程中，警二度試圖攔停，王卻因煞車不...

航太作家「穿飛行夾克」被誤認為退軍 年輕人竟嗆：你很可恥

日媒近日持續放送我退伍軍人赴陸涉供情報論，退休航太工程師、知名航空作家的王立楨今（3）日在臉書上分享，為了他穿上飛行夾克...

阿里山翻車意外 檢警相驗未綁安全帶拋車外腦部重創亡

昨天夜裡嘉義縣阿里山鄉年約41歲林姓男子駕駛自小客車行經阿里山公路時不明原因衝向邊坡翻落嘉169線22.1公里處，林男當...

男甜言蜜語高薪誆女子 原來自營新興毒品雜貨店販毒

陳姓等2名男子在網上利用社交軟體帳號隨機誘騙，被害男女提供高薪工作，基隆警方接獲一名媽媽報案循線逮捕2男，查扣各式混合性...

日東京消防本部教官來台 進行危機管理網會員城市交流

新北市與東京市皆為危機管理網 （Network for Crisis Management） 的會員城市之一，長期以來皆...

悍母撂8男教訓女兒男友 只因女兒被欺負索清涼照

新北市三峽區廖姓男子，日前向就讀國中的女友索要清涼照，甚至對她不禮貌，戴母得知，氣得於昨晚找來8名男子、少年，分乘機車及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦