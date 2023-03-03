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無照屁孩闖紅燈跑給警追 煞車不及擦撞警車吃2張罰單
高雄17歲王姓男子無照騎車，因闖紅燈，遭巡邏員警攔查，王男心虛，不配合攔停加速逃逸；過程中，警二度試圖攔停，王卻因煞車不及，擦撞警用機車，所幸，雙方無大礙，另針對違規部分依法開罰。
這起事故發生於，今天下午2時30分許，楠梓警分局翠屏派出所員警在德民路執行巡邏勤務時，發現王男機車疑闖紅燈，形跡可疑，見警立即閃避，員警見狀示意攔查，但騎士不願配合反加速逃逸，還鑽進附近巷弄躲藏。
巡邏警記住車牌後，打算逕行舉發，未料，8分鐘後，在壽豐路又遇到王男，警要再次攔停時，王仍意圖閃躲，結果煞車不及，與警用機車擦撞，所幸，雙方只有擦傷，都無大礙。
因王男違反道路交通管理處罰條例，將依第21條1項1款、第43條1項1款分別開出無照駕駛，及危險駕駛罰單，恐要繳納3萬6000元罰金。
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